Opstand in Sri Lanka door economische crisis

Gisteren (31 maart) werd de noodtoestand afgekondigd in de Srilankaanse hoofdstad Colombo, terwijl demonstranten het woonhuis van president Gotabaya Rajapaksa probeerden te bestormen. De politie trad hard op en er zijn veel mensen gearresteerd.

Op de website van The Guardian is te zien hoe demonstranten staan te juichen bij een brandende stadsbus op de weg naar het huis van de president. Volgens de politie is het allemaal het werk van ‘georganiseerde extremisten’ die proberen ‘anarchie te stichten in het land’.

De oorzaak van de woede is een ‘ongekende economische crisis’. Vertaald van The Guardian: De crisis, de ergste sinds mensenheugenis, heeft geleid tot massale ontevredenheid: mensen kunnen geen gas vinden om te koken, geen medicijnen, geen brandstof en geen basisvoedingsmiddelen zoals melkpoeder omdat het land geen vreemde valuta meer heeft om voor ingevoerde goederen te betalen.

Het bestuur van het (ei)land is geheel in handen van de familie van de president: De minister van financiën, de premier en de minister van landbouw zijn broers van de president. Zijn neef is minister van sport.

Er is een grote energiecrisis: de brandstofprijzen zijn onbetaalbaar geworden en elektriciteit valt dagelijks uit, waardoor mensen zonder koeling zitten. Ook is de eigen landbouw stilgevallen door gebrek aan mest en zaden en moet alles duur geïmporteerd worden. De crisis is ook een schuldencrisis: Dit jaar moet het land 7 miljard dollar buitenlandse leningen afbetalen (waarvan 10% aan China). Naburig India is te hulp geschoten met nieuwe leningen ter waarde van 912 miljoen om voedsel en brandstof te kopen. De regering onderhandelt met China en het IMF over schuldenregelingen.

Zie voor meer achtergrondinformatie hierover bij CADTM (Engels).

Voor komende zondag staan nieuwe demonstraties gepland.

Ook Al Jazeera bericht over de protesten in Colombo, en schrijft dat “Honderden demonstranten in Mirihana gooiden stenen en botsten met de politie toen zij door de eerste linie barricades gingen die de weg naar Rajapaksa’s huis versperden.”

(…) “Nadat de Mirihana-bijeenkomst in geweld ontaardde, verspreidden de protesten zich over de hele stad, waarbij demonstranten brandende boomstammen gebruikten om de hoofdweg van Colombo naar de tweede grootste stad van Sri Lanka, Kandy, te blokkeren.”

Sri Lanka heeft overigens een historische band met Nederland. Het is – toen nog Ceylon genaamd – bijna 150 jaar bezet geweest, en was toen een kolonie onder VOC-heerschappij (1656-1796). Daar is op het eiland nu nog een soort museum over.

