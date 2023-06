Opstand in Franse voorsteden

Frankrijk is ontploft nadat de politie dinsdag bij een verkeerscontrole in Nanterre (ten noorden van Parijs) een 17-jarige jongen doodschoot.

Que s’est-il réellement passé mardi aux alentours de 8h30 à Nanterre au moment où un policier a tiré sur un jeune homme de 17 ans, Nahel, après un refus d’obtempérer. On a disséqué l’avant, le pendant et l’après d’une intervention policière loin d’être conforme aux règles. pic.twitter.com/pfknsfLhwY — Loopsider (@Loopsidernews) June 28, 2023

De politie maakte het er in eerste instantie nóg erger op door te beweren dat de jongen op de agenten zou zijn ingereden. Op de beelden is echter duidelijk te zien dat daar geen sprake van is. De jongen raakt in paniek – niet onbegrijpelijk als iemand een machinepistool op je richt – en probeert weg te rijden, waarna één van de agenten hem zonder ook maar een moment te aarzelen neerschiet. Dit is geen zelfverdediging, maar een executie. De dader is inmiddels opgepakt, op beschuldiging van doodslag. Zijn hechtenis werd gisteren verlengd.

Uiteraard ontploften de voorsteden, om te beginnen in Nanterre zelf.

Zelfs voor Franse begrippen is dit heel heftig.

🚨🇫🇷URGENT – Un policier a été victime de plusieurs tirs de mortier dans le dos par un émeutier à #Nanterre. (témoins) pic.twitter.com/qO8oMxcfWw — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 29, 2023



Niet alleen de politie, ook andere symbolen van het ‘overheidsgezag’ worden aangevallen en in de hens gezet:

🔴 ALERTE – La mairie de l’Ile Saint-Denis visée par un incendie en marge des #emeutes à #Nanterre. pic.twitter.com/LuGvH9zB1X — Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

Helaas wordt er ook geplunderd. Gebeurt altijd bij rellen, maar het wordt door fascisten natuurlijk dankbaar aangegrepen om iedereen die niet leliewit is verdacht te maken. Dat de familie van de doodgeschoten jongen al decennia in Frankrijk woont, doet er voor het VB niet toe. Ook in Nederland liet het extreemdomrechtse plebs op Twitter weer van zich horen.

Helaas zijn dit soort incidenten geen uitzondering (meer). Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van politieoptreden is de afgelopen jaren verdubbeld. In de periode 2010-2019 overleden gemiddeld jaarlijks 21 mensen bij ‘politieinterventies’. In 2020 waren dat er 40, in 2021 51 en in 2022 39.