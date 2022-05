Opperrechter Alito bevreesd voor tekort aan babyvoorraad

Steeds als je denkt dat het niet walgelijker en middeleeuwser kan, weten de Christenfundamentalisten van de Republikeinen je verwachtingen weer te overtreffen.

Niet alleen wordt er in het conceptvoorstel van opperrechter Samuel Alito van het Amerikaanse Hooggerechtshof gepleit voor de afschaffing van de 50 jaar oude jurisprudentie van Roe vs. Wade, resulterend in een achterlijk totaalverbod op abortus in staten die daarvoor voelen, maar ook blijkt men de productie van babies op peil te willen houden ten behoeve van adoptie-ouders:

(Het fragment kan op pagina 34 gevonden worden in dit document).

Vrouwen zijn dus inderdaad wandelende baarmoeders in de ogen van deze ziekelijk conservatieve zeloten, The Hand Maid’s Tale in werkelijkheid.

Dit gaat enorme maatschappelijke problemen geven in de Verenigde Staten, en het Hooggerechtshof weet dat. Niet voor niets werd er vrijwel direct na het uitlekken van deze opinie een enorm hekwerk rond het gebouw van het Supreme Court te Washington opgetrokken. Als het gaat om het beschermen van (extreem-)rechts is justitie nooit te beroerd om snel op te treden, in tegenstelling tot op 6 januari 2021.

(Afbeelding: https://www.scientificanimations.com, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)