Opnieuw een nieuwe Israelische ”buitenpost”

Israelische kolonisten zijn donderdag begonnen met het aanleggen van (weer) een nieuwe buitenpost, ditmaal in het gebied van Al-Sawahra-al-Sharqiya ten oosten van bezet Oost-Jeruzalem. Ze begonnen met het neerzetten van tijdelijke behuizingen en en speeltoestellen voor de kinderen. Volgens bronnen ter plekke gaat het om het gebied Sat al-Ghazala van ongeveer 250 dunam (25 hectare) dat deels eigendom is van de familie Abu Hussein.

Eén van de eigenaren, Mohammed Abu Hussein zei geschokt te zijn om te zien hoe tientallen kolonisten uit de nederzetting Kedar, die gevestigd is op land van de Palestijnse gemeente Abu Dis het gebied dat er vlak naast ligt bestormden. Hij zei te vrezen dat de kolonisten de nieuwe nederzetting willen verbinden met de ”Boas” nederzetting die is neergezet op onteigende grond van Abu Dis en Sawahra al-Sharqiya.

Volgens een rapport van de Hoge Commissaris van de Mensenrechten van de Verenigde Naties uit februari 2023 is het aantal kolonisten in tien jaar,van 2012 tot 2022, toegenomen van 520,000 mensen tot iets meer dan 700.00. Ze wonen in 279 nederzettingen, waarvan 14 in Oost-Jeruzalem. Tenminste 147 van die nederzettingen zijn “buitenposten”, die niet alleen illegaal zijn onder internationale wetten maar ook onder de Israelische wet. Nog niet meegerekend zijn de 7 of 8 nieuwe buitenposten die werden opgericht nadat in juni vier Israeli’s door twee Palestijnen waren doodgeschoten bij de nederzetting Eli.

(Afbeelding: Mina.dan80, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)