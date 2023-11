Opnieuw een dorpje van de Westoever verdreven, situatie rond Shifa dramatisch

Opnieuw is een Palestijns Bedoeïenendorpje op de Westoever verjaagd. De ongeveer 30 inwoners van Khirbet Jabait ten noordwesten van Ramallah werden op 8 oktober door het Israelische leger uit hun huizen gejaagd. Ze vertrokken naar de nabijgelegen plaats al-Mughayyer. Toen ze onlangs naar hun huizen wilden terugkeren werden ze tegengehouden door het leger dat onder meer scherpe munitie op ze afvuurde. Afgelopen nacht werden, volgens één van de inwoners, Omran Abu Alia, tenten en schuren door het leger in beslag genomen en zonnepanelen vernield. Khirbet Jabait werd sinds de jaren ’40 door de Bedoeïenen bewoond. Het is sinds 7 oktober het 14e dorpje dat is verjaagd. Daarbij gaat het over ongeveer 600 mensen plus nu opnieuw 30 man. In de meest gevallen gebeurde dat door het gedrag van kolonisten, die intimideerden, bedreigden of stalen. Het is zeldzaam dat het leger dit doet.

Maandagmorgen werd opnieuw een Palestijn gedood. Tijdens een Israelische raid op het gebouw van de Charitatieve Organisatie voor de zorg van Weeskinderen werd het vuur geopend op een auto die voorbijreed. De 66-jarige bestuurder, ‘Issa ‘Ali Tamimi werd in het hoofd getroffen. Hij was op slag dood. In het gebouw van de charitatieve organisatie werden computers en files van de administratie meegenomen. Op de Westoever vonden zeker 14 razzia’s plaats waarbij opnieuw meer dan 50 mensen werden opgepakt. Het totale aantal arrestanten ligt nu boven de 2.400.

In Gaza is de toestand rond het Shifa-ziekenhuis nog steeds super-dramatisch. Tanks en sluipschutters houden de mensen in en rond het ziekenhuis gevangen, terwijl ze tevens ongeveer 200 families die rondom het ziekenhuis wonen verhinderen naar buiten te komen. Binnen zijn intussen nog zes te vroeg geboren baby’tjes die het zonder couveuses moesten stellen, overleden. Ook negen patiënten van de intensive care overleefden niet zonder elektriciteit of zuurstof. Op de binnenplaats van het ziekenhuis liggen een 100-tal lijken opgestapeld die niet gekoeld of begraven konden worden. Angst en afschuw overheersen. Er waren onderhandelingen gaande over de vrijlating van 80 gijzelaars tegen alle vrouwelijke gevangenen in Israelische gevangenissen, maar Hamas legde die stil in verband met de belegering van het Shifa-ziekenhuis. Het is onduidelijk of ze zijn voortgezet. Israel heeft de directeur van het ziekenhuis 30 liter brandstof aangeboden. Maar aangezien dat voor hooguit een half uur genoeg was geweest en bovendien moest worden opgehaald, liet hij dat voor wat het was. Wat bijzonder verontrustend is de herhaalde Israelische oproepen om te ontruimen. Terwijl vele van de 650 patiënten zich niet kunnen verplaatsen zonder krukken of rolstoelen.

In het al-Quds-ziekenhuis is de situatie vergelijkbaar met die van het Shifa-hospitaal. Volgens de Rode Halve Maan wordt er voortdurend rondom het ziekenhuis geschoten en zijn ontploffingen te horen. Het Ahli-ziekenhuis is het enige dat nog enige hulp verleent en deels functioneert, maar dat zal niet lang neer duren. En intussen wordt er nog steeds naar hartenlust gebombardeerd. Onder meer werd een huis in Khan Younis getroffen. Tragisch genoeg huisde er een familie in die net naar het zuiden was gevlucht, tenminste 13 mensen werden gedood. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid kan geen cijfers meer verstrekken omtrent slachtoffers aangezien de ziekenhuizen in veel gevallen niet meer bereikbaar zijn. Het laatste getal was rond de 11.200, waarvan 74 % vrouwen en kinderen. Nog een kleine 3.000 mensen naar schatting liggen onder het puin.

VN-organisaties overal ter wereld hingen hun vlaggen maandag halfstok en herdachten de 101 employees van UNWRA die zijn gedood tijdens de Israelische operatie. Beschietingen met antitankraketten door Hezbollah vanuit Zuid-Libanon verwondden zondag 14 burgers en zeven militairen. Israel verloor opnieuw twee man in Gaza. Het Israelische dodental staat nu op 47.

