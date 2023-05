Opnieuw bezetten activisten van Extinction Rebellion de binnentuin van provinciehuis Noord-Holland met een tentenkamp

Op vrijdag 12 mei rond 15:30 uur hebben ruim 25 activisten van Extinction Rebellion de binnentuin van het provinciehuis Noord-Holland, Paviljoen Welgelegen aan de Haarlemse Dreef, bezet met een tentenkamp. De groep eist dat de provincie onmiddellijk de vergunning intrekt van Tata Steel, waardoor het bedrijf stil komt te liggen. Terwijl de tenten werden opgezet klommen zo’n 4 activisten met een ladder op het balkon van het provinciehuis en hingen een grote banner uit met de eis. Andere activisten hebben met krijtspray op de ramen geschreven ‘Tata dicht nu’. De activisten verlaten het terrein pas als er aan de eis is voldaan. Ze zijn voorbereid op een lange bezetting en hebben eten, drinken en slaapzakken bij zich. Eerder, op 14 maart, was er een tentenkamp bezetting met dezelfde eis. Aangezien er niet door de Provincie is gereageerd besloot Extinction Rebellion terug te komen.

Tata Steel is de grootste stikstof- en CO 2 -uitstoter van Nederland en zorgt al decennialang voor ernstige vervuiling van natuurgebieden die tot zelfs ver over de grens te meten is. Ook de duingebieden in Duitsland worden getroffen door de uitstoot van dit Staalbedrijf. Daarnaast is uit verschillende RIVM-rapporten gebleken dat de effecten van de PAK’s stoffen (lood en zware metalen) voor veel gezondheidsproblemen zorgt in de regio IJmond. Zo is uit onderzoek gebleken dat kanker veel vaker voorkomt in deze regio evenals astma en andere luchtwegaandoeningen. Tata Steel krijgt het niet voor elkaar deze PAK’s stoffen te verminderen, dit bleek uit verschillende metingen van het RIVM. De activisten hebben geen geduld meer en eisen een direct opreden van de Provincie Noord-Holland. ‘Het groen Staal plan van dit bedrijf is te laat van start gegaan en zal niet worden voltooit voor 2025,’ verklaart activist Laura ten Brink. ‘We hebben geen tijd meer te verliezen. De provincie moet onmiddellijk gaan optreden en de vergunning intrekken.’

– Persbericht Extinction Rebellion, waaraan ook de uitgelichte afbeelding is ontleend