Opmerkelijk: schapen in Ferwert doodgebeten door goudjakhals

Drie lammeren in de kwelder bij Ferwert zijn in oktober niet het slachtoffer geworden van een wolf, maar van een goudjakhals. Dat is aangetoond met DNA-onderzoek door uitvoeringsorganisatie BIJ12.

Op 12 februari werd voor de allereerste keer een goudjakhals gezien in Fryslân. Dat was in gemeente De Fryske Marren. Maar nog nooit eerder werden in Fryslân schapen doodgebeten door zo’n beest.

De goudjakhals is het neefje van de wolf en komt normaal gesproken niet voor in Nederland. “De goudjakhals komt oorspronkelijk voor in Zuid-Europa en Zuid-Azië. Maar hij is bezig met een opmars door Europa”, legt Glenn Lelieveld, coördinator bij het Wolvenmeldpunt, uit. “Er zijn zo’n 7 of 8 meldingen van waarnemingen van het dier in Nederland.”

-Uitgelichte afbeelding: Wikipedia