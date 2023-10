Openbaar Ministerie (OM) vervolgt chauffeur die door klimaatblokkade heen reed

Het OM vervolgt de vrachtwagenchauffeur die door een blokkade reed bij een klimaatactie van Extinction Rebellion (XR) en Christian Climate Action (CCA). De rechtszaak is op vrijdag 27 oktober om 14.30 uur, Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht. De chauffeur wordt aangeklaagd voor bedreiging en voor het veroorzaken van gevaar op de weg.

Willem Jebbink, de advocaat van de slachtoffers: “Het is een verstandige beslissing van het OM dat de chauffeur wordt vervolgd. Volgens internationale normen zijn overheden verplicht om vreedzame demonstranten te beschermen tegen vijandig publiek. Dat is cruciaal, omdat anders burgers monddood kunnen worden gemaakt. In een pluriforme samenleving is het noodzakelijk dat meningen van anderen ongestoord gehoord kunnen worden. Met deze vervolging wordt kortom een indringend voorbeeld gesteld.”

Op 11 februari 2022 voerden XR en CCA actie bij pensioenfonds PFZW in Zeist, met de eis om te stoppen met beleggen in de fossiele industrie. Daarbij blokkeerden ze het verkeer op de Utrechtseweg maximaal drie minuten. Een vrachtwagenchauffeur reed op de demonstranten in, vier mensen konden nog net op tijd wegspringen. Een aantal actievoerders heeft aangifte gedaan.

Wat is Christian Climate Action?

CCA is een gemeenschap van christenen die elkaar steunen bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis.

