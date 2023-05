Oorlogsnieuws: Anne Franks grootste helpster had thuis nog meer onderduikers

De New York Times schrijft het: Miep Gies, de voornaamste helpster van Anne Frank, had zelfs thuis nog onderduikers. Ongelofelijk, ik kan er even niet over uit. Het Anne Frankhuis, waar het zich allemaal afspeelde, heeft wel een bio van Miep maar noemt dat niet.

Helaas heb ik ondanks dat ik destijds een site over WO-II runde, plus nog een blad voor de BBC, Miep Gies nooit opgezocht. Ze werd 100 en leefde tot 2010, in Hoorn. Ze was een Weense, en door de na-oorlogse WO-I honger was ze om aan te sterken naar Nederland gestuurd. Ze bleef. Zo kwam ’t uiteindelijk.

Nu is mijn puntje dat het Nederlands verzet uitermate groot, omvangrijk en ook nog succesvol was. En het wordt elke week, lijkt ’t wel, groter. Zoals vorig jaar, toen ontdekt werd dat een keurige dame uit Naarden een netwerkje had opgezet dat 104 Joden redde. Ze heette ’tante Fifi’ oftewel Helena van Weering-Mulder. Echt 104? Ja! Nederland heeft overigens het wereldrecord onderduiken-in-de-oorlog: zo’n 350.000 mensen, van wie 28.000 Joden. En nu zijn er in Canada weer Nederlandse documenten ontdekt over nog meer vrouwen uit het verzet. Mooi!

Dan nog even Arnon Grunberg afgelopen zondag op de VPRO-radio. Het ging over het onmisbare boek van de Joodse overlever Shlomo Venezia, ‘Sonderkommando Auschwitz’. Ik ben er een paar keer geweest, en het is overweldigend – dat is ’t. Eén keer was ik er een week, en toen kon ik op de woensdag mijn kamer met uitzicht op Auschwitz-I, niet meer uit. Een fantastische Joods-Britse advocate – hoe die daar zo overeind kon blijven? – hielp me erdoor heen. Later had ik nog wat van doen met Sobibór, en de rest.

Grunberg corrigeerde op de radio de presentatrice, die zei dat het Sonderkommando ‘daders’ waren. Zo grof hoor je het zelden… Dit waren de Joden die de lijken uit de gaskamer haalden en in de crematoria schoven. Terugdenkend vond ik die crematoria totaal niet erg. Laat staan dat de joden die ze bedienden ‘daders’ zouden zijn – van wat dan ook- van niets, namelijk.

Er is een man die een uitvoerige website runt, in Deurne, die vindt dat alle omgekomen nazi’s in Nederland ‘slachtoffers’ zouden zijn. Wat een ongelofelijk stupide vergissing. Bijna naziverheerlijking. Geen letter over moordenaars als die van Anne Frank, Julius Dettmann, of de Jodenjagende politiecommissaris van Nijmegen, Anton van Dijk. Ga zelf maar kijken: www.oorlogsslachtoffers.nl/

– Uitgelichte afbeelding: Door Rob Bogaerts / Anefo – Nationaal Archief, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27080602