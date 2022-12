Oorlog doet Oekraïense Kerk kerstmis verplaatsen naar 25 december

Dat de Russische patriarch Kirill achter Poetin staat bij het oorlogvoeren tegen Oekraïne heeft al laten zien dat politiek een godsdienstige dimensie kan hebben of omgekeerd.

Nu heeft de leiding van de onafhankelijke (autocephale) Oekraïense Orthodoxe Kerk en die van de Grieks-Katholieke Kerk (die achter Rome staat maar de Orthodoxe ritus volgt) besloten kerstmis op 25 december te vieren. In overeenstemming met de westerse kerken. Tot nu toe vierden zij kerstmis op 7 januari, naar de juliaanse kalender. De huidige gregoriaanse kalender is uit wetenschappelijke overwegingen ingevoerd door paus Gregorius XIII in 1582.

– bericht van Bas Moreel

– Uitgeliche afbeelding: By Posterrr – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36148667