Ontruiming van Sterrebos begonnen

VDL verleidt buurtgroep tot deal en maakt de weg vrij voor onmiddellijke kap.

Direct nadat VDL Nedcar de lokale organisatie De Groene Sporenwolf wist te verleiden tot een deal om een rechtszaak die het Sterrebos had kunnen redden in te trekken, is de politie het bos binnengegaan. Leden van een speciale politie-eenheid zijn begonnen de bomen in te klimmen om de zeven boombeschermers op te pakken. De hele omgeving van het bos is afgezet.

VDL geeft aan vandaag nog te willen beginnen met het kappen. Door hun rechtszaak in te trekken in ruil voor ‘compensatie’ maakt De Groene Sporenwolf de vernietiging van een 200 jaar oud bos mogelijk mogelijk. VDL zegt 55 bomen te zullen herplanten en nieuwe bomen aan te planten. Het Sterrebos is een voor Nederland uniek bos dat niet te vervangen is door het verplaatsen van enkele bomen.

Door al vandaag te beginnen met kappen gaat VDL in tegen een eerdere belofte om pas te kappen als er een klant is gevonden. Het is op dit moment nog erg onzeker of de Amerikaanse investeerder Rivian daadwerkelijk een productieloods wil gaan gebruiken in Born. De producent van elektrische SUV’s heeft nog geen beslissing genomen en kan ook nog naar Engeland en Duitsland uitwijken. Het zou dus kunnen dat er straks geen bos meer is, en ook geen banen.

VDL en de burgemeester zeggen dat de ontruiming gebeurt ‘vanwege de veiligheid’. Dit is een doorzichtige smoes. De veiligheid van onze bosbeschermers is nooit in gevaar geweest. Het was het handelen van burgemeester, bewakingsbedrijven en politie dat een gevaarlijke situatie creëerde voor de klimmers. Ook vandaag blijkt dit weer. De politiewoordvoerders en ons veiligheidsteam mogen niet bij de ontruiming en arrestaties aanwezig zijn om de veiligheid van onze klimmers te garanderen.

Gedurende de dag plaatsen we updates van de ontwikkelingen op sociale media.