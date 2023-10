Ontdek de groeiende rol van stadslandbouw in Amsterdam

Steeds meer stedelijke en regionale overheden komen met plannen om grond vrij te maken voor (stads)landbouw. Het sluit immers naadloos aan op hun voedselvisies, klimaatbeleid, sociaal beleid en het verkorten van de voedselketens. Al veel steden gingen Amsterdam voor. Hoog tijd dus voor een “Dag van de Stadslandbouw” in en voor Amsterdam(mers).

Deze dag is al snel, namelijk op vrijdag 27 oktober 2023 en vindt plaats in de Groene Loods op NoordOogst, Meteorenweg 280, 1035 RN Amsterdam. Het wordt een inspirerende bijeenkomst gewijd aan het verkennen van de groeiende rol van stadslandbouw in Amsterdam. Het programma omvat onder meer:

Een keynote over biodiversiteit en voedsel

Een eerbetoon aan de voorlopers in de stadslandbouw

Een verkenning van stadslandbouw in Amsterdam en andere steden

Een heerlijke lunch

De bijeenkomst wordt afgesloten met een plenaire sessie en een hapje en drankje van Noordoogst. Als kers op de taart organiseren we een fietstocht van 15:00 tot 17:00 uur.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan deze inspirerende dag, waar we gezamenlijk de kracht van stadslandbouw verkennen en werken aan een gezonde toekomst voor onze stad.

Meld u aan via ons aanmeldformulier

We kijken ernaar uit u te verwelkomen op deze bijzondere gelegenheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Stadslandbouw Amsterdam via stadslandbouwamsterdam@gmail.com