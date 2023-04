Wappieomroep Ongehoord Nederland krijgt opnieuw een boete; RvB NPO wil uitzendvergunning ON intrekken

De extreemrechtse wappieomroep Ongehoord Nederland heeft opnieuw een boete gekregen van de NPO. Dit keer gaat het om een boete van bijna 132.000 euro. Vorig jaar kreeg ON al boetes ruim 84.000 en ruim 56.000 euro opgelegd.

De eerste boete werd opgelegd nadat de Ombudsman klagers in het gelijk stelde die beweerden dat ON aantoonbaar onjuiste informatie verstrekte. De tweede boete werd opgelegd omdat ON niet bereid (of in staat) is binnen het publieke bestel samen te werken met anderen.

De NPO heeft het bericht nog niet officieel bevestigd, dus het blijft even raden waar deze nieuwe boete om draait. Volgens ON-baas Arnold Karskens zou ON de nieuwe boete hebben gekregen omdat ze ““onvoldoende uitvoering” geeft aan de bereidheid tot samenwerking vanwege het beweerdelijk verspreiden van onjuiste informatie en het schenden van de journalistieke code”. Allemaal onzin, volgens Karskens. Het publieke bestel heeft ON juist hard nodig, want die omroep heeft “een frisse kijk op grote maatschappelijke problemen”.

Update: Raad van Bestuur NPO wil uitzendvergunning ON intrekken

Raad van Bestuuur NPO dient verzoek in om vergunning @ongehoordnedtv in te trekken. — Chris Klomp (@chrisklomp) April 24, 2023



Bron: Villamedia

