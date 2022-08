One down, a lot more to go: Jan Roos van Twitter geschopt

Het account van de als politicus/columnist/radiomaker/vlogger/mens mislukte Jan Roos is door Twitter opgeschort.

Roos en zijn sociopathische aanhang doen net alsof dit te wijten is aan spottende tweet over Pride, maar dat klopt niet. Roos is van Twitter geschopt omdat hij iemand dood wenste (“ga eens dood joh”), iets wat volgens de regels van Twitter niet is toegestaan: “Je mag ook niet de wens of hoop uitdrukken dat iemand fysiek letsel oploopt”.

Met de vrijheid van meningsuiting heeft het natuurlijk per definitie helemaal niks te maken. Twitter is een bedrijf, geen overheidsinstantie. Het staat een bedrijf volledig vrij een gebruiker op straat te bonjouren. Einde discussie.

Verder natuurlijk good riddance to a lot of bad rubbish.

De opschorting van twitteraccount van Jan Roos door twitter is een directe aanval op vrijheid van meningsuiting en mag niet getolereerd wor..

Nee grapje, opbokken met die kutnazi. — Isa Yusibov 🇪🇺 🇳🇱 💙🇺🇦💛 (@Isa_Yusibov) August 6, 2022

Ja, het is wel feest, maar het is toch minder leuk dan toen hij klappen kreeg omdat ‘ie z’n drugsdealer had beledigd. Weet niet meer precies hoe het zat, alleen dat hij er zelf een enorm drama van maakte, in de krant ook — en tja, we kunnen het hem nu niet meer vragen hè? 🤣🤣🤣 https://t.co/Tqe0wDxdqb — Okke Ornstein 🇵🇦 (@oornstein) August 6, 2022

Uitgelichte afbeelding: Door User:Roel1943 Roel Wijnants – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13862140