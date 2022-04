Onderzoek 6 januari breidt uit en maakt vorderingen

De stilte van het Amerikaanse Ministerie van Justitie omtrent de diverse criminele activiteiten van Republikeinse zijde om de verkiezingen van 2020 teniet te doen is gekmakend. Althans, die was dat, tot voor kort.

Want na een periode waarin ikzelf langzamerhand de hoop op aan het geven was dat er nog ooit iets zou gebeuren, kwamen er afgelopen week wel degelijk tekenen naar buiten die aantonen dat de Amerikaanse Justitie niet stil zit.

Ten eerste werd bekend dat het Ministerie van Justitie haar onderzoek verbreed heeft, en zich nu ook richt op de planners van de opstand op 6 januari, en op mogelijk betrokken Congresleden en mensen uit de nauwere kringen rond Donald Trump. En niet alleen dat, er blijken de afgelopen twee maanden wel degelijk mensen uit die kringen gedagvaard te zijn door een Grand Jury te Washington. Dit pleit voor de bewering van sommige mensen dat een onderzoek door het Ministerie van Justitie zich grotendeels in volkomen stilte afspeelt, totdat er een aanklacht komt, en dat het daarom is dat we maar steeds niets van hen hoorden. Zoals gezegd, ik werd ook erg argwanend, maar ik zal des te blijer zijn als blijkt dat die argwaan onterecht was.

Toch zijn er ook afgevaardigden, die moeten weten hoe een en ander werkt, die hun ongeduld niet meer kunnen verbergen. Zo is daar bijvoorbeeld de aangifte van Mark Meadows bij justitie vanwege Minachting van het Congres, waar nu maanden later nog steeds niet op gereageerd is door het Ministerie van Justitie. Op die manier kan het Congres natuurlijk geen enkele medewerking afdwingen (althans, omdat ze om onduidelijke redenen niet hun eigen machtsmiddelen via Inherent Contempt in willen zetten). Afgelopen week zijn ook Trumpadviseurs Peter Navarro en Dan Scavino aangegeven voor Minachting van het Congres, omdat ze weigerden op te komen dagen voor hun dagvaarding. Daarbij werd Merrick Garland nog eens expliciet gevraagd nu eindelijk eens zijn werk te doen waar ’t het vervolgen van dergelijke misdrijven betreft.

Deze Peter Navarro was een van de bedenkers van het plan om de beëdiging van Biden uit te laten stellen door Mike Pence, waarna de staten opnieuw zouden moeten bepalen of ze wel goed geteld hadden, en als er dan voldoende twijfel zou kunnen worden gezaaid zou het Huis per staatsdelegatie (dus niet per lid) de president kiezen. En omdat de Republikeinen meer delegaties hebben zou Trump dan herkozen worden. Vandaar dat de 6 januaricommissie wel eens even wil praten met deze Navarro. Navarro heeft dit, bizar genoeg. overigens zelf uitgebreid staan uitleggen aan Ari Melber van MSNBC’s programma The Beat. Melber wist ook niet wat hij meemaakte, en vroeg Navarro op zeker moment dan ook “Do you understand that you’re describing a coup??” Nou, Navarro vond van niet.

Afgezien van deze hoopgevende activiteit van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, zijn er door het werk van de 6 januaricommissie enkele heel opmerkelijke nieuwe feiten naar buiten gekomen:

Zo is er een aan Mark Meadows gericht tekstbericht (van wie wordt niet duidelijk) opgedoken met betrekking tot de plannen van Navarro, die voor het eerste een directe link naar Donald Trump legt. Ik kon er geen artikel over vinden, maar op dit moment in de gelinkte video legt – ook weer Ari Melber – uit waar het over gaat. Het bericht is bewijs voor het feit dat Trump volledig op de hoogte moet zijn geweest van deze plannen. Niet dat we daar op zichzelf van moeten staan te kijken, maar dat er concreet bewijs voor is, is belangrijk.

Dan zijn er nog zeven uur die ontbreken in de telefoonlogs van het Witte Huis. Terwijl men wéét dat Trump gedurende die tijd gebeld heeft. Dat heeft hij dus gedaan via andere telefoons dan zijn officiële telefoonlijn. Nu schijnt dat vrij makkelijk te kunnen gebeuren, zelfs met sommige vaste telefoonlijnen uit het Oval Office, maar toeval is het natuurljk niet. Trump gedraagt zich gewoon als de crimineel die hij al vijftig jaar is en wist steevast zoveel mogelijk sporen, als hij die om te beginnen al achterlaat. Het is de reden waarom hij nooit email gebruikt heeft.

Tenslotte is er nog op een heel ander, vrij hoog, niveau een compromitterende kwestie naar boven gekomen: Ginni Thomas, de vrouw van Supreme Court rechter Clarence Thomas, blijkt direct betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen op 6 januari 2020. Saillant detail is hierbij, dat in de zaak over het overhandigen van Witte Huisdocumenten aan de 6 januaricommissie, die voor het Supreme Court kwam, Thomas de enige rechter was die tegen het moeten overhandigen van die documenten stemde. Juridische deskundigen zijn het erover eens dat hij zich had moeten verschonen van die zaak, dat het zelfs ronduit illegaal is dat hij dat niet gedaan heeft, en vinden dat hij dat nu alsnog moet doen met betrekking tot alles wat met 6 januari te maken heeft.

Echter, in die fantàstische democratische rechtsstaat die de Verenigde Staten volgens vele van haar inwoners is, bestaat er geen enkel middel om dit af te dwingen. Ja, officieel kan hij impeached worden, maar dat moet weer met tweederde van het Congres bevestigd worden dus dat gaat nooit lukken. Sommigen zijn desalniettemin voorstander van zo’n procedure, al was het maar als signaal en ter registratie van het feit dat dit een uiterst kwalijke manier van handelen door Clarence Thomas is.

Kortom, wat er van de democratische rechtsstaat over is in de Verenigde Staten, verkeert nog steeds in een crisis, en die crisis is nog lang niet voorbij.

