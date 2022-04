Onderstroom: Giftige mannelijkheid

Toxische mannelijkheid, dat zijn de dingen aan mannelijkheid of mannencultuur (dus gedrag en gewoontes van mannen zelf, maar ook hoe we mannen waarderen, wat we van ze verwachten, wat we ze aanleren etc) die voor problemen zorgen, voor mannen zelf en voor anderen. We gaan in op wat toxische mannelijkheid is, hoe dat eruit kan zien en hoe we het zelf wel tegenkomen. Wat hebben het ook over problemen die eruit voortkomen. Er komen veel persoonlijke ervaringen langs, maar we houden het redelijk licht: we hebben het bijvoorbeeld niet lang en niet heel in veel detail over seksueel geweld of huiselijk geweld.

Het gaat ook over wat mannen kunnen winnen met feminisme en het overwinnen van toxische mannelijkheid.

Uiteindelijk hebben we het een tijd over wat je hier tegen kunt doen, op jezelf of in je vriendenkring, of juist met je politieke groep.

Het is weer een langere aflevering, en er is nog ontzettend veel meer over te zeggen (breek Alex de bek niet open!), maar hopelijk hebben we enigszins een deuk in het onderwerp kunnen slaan. Verwacht in de toekomst ook aflevering die deze aanvullen met aanverwante thema’s zoals feminisme, queer en trans thema’s of misschien zelfs gewoon een vervolg over giftige mannelijkheid.



Heb je meer ideeën, of aanvullingen? Laat het me weten door te mailen naar Alex@onderstroom.red !