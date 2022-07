Onder anarchisten 4: Tegen staat of kapitaal roepen is het niet

Het is nog net geen vijf jaar geleden dat ik schreef over een boek van een kameraad in wie ik een geestverwant ontmoet leek te hebben.

De Grote Scheiding der Geesten bleek hier het naar voren treden van Greta Thunberg te zijn. Die was (en is dan natuurlijk) een Agente van het Grootkapitaal dat de Ware Groene Beweging aan het zicht wil onttrekken. En het leed van het Mondiale Zuiden natuurlijk.

Een behoorlijke analyse van wat zij te zeggen had en heeft en waarom dat een paar jaar geleden inderdaad breed werd ontvangen (allang niet meer, inmiddels) – werd niet nodig gevonden.

Het is allemaal deel van de Great Reset weetjewel, en de uitbreiding van de NAVO is de schuld van de oorlog in Oekraïne die de schuld is van de CIA en COVID is ook de schuld van de CIA en Wij Worden Wakker.

Waarmee maar (weer?) eens is vastgesteld: “tegen de staat” is niet een voldoende voorwaarde voor anarchisme. Ik heb het al eerder geschreven over kameraden die tenslotte ook geen kameraden bleken te zijn, eerder een verzameling ego’s op zijn Stirners.

Zonder socialisme geen anarchisme, maar socialisme is nog iets geheel anders dan “antikapitalisme”. Het laatste is een behoorlijk loze kreet indien niet gedekt door enig idee hoe de wereld anders ingericht kan of moet worden. De meute die tegen de Great Reset of de “globalisten” loopt te roepen zal bij een kreet tegen het kapitalisme instemmend knikken. Tegen het parasitaire kapitaal, voor de werkers van hoofd, vuist en tractor. We weten wat bedoeld wordt.

Als de overgang naar een andere productiewijze met andere productieverhoudingen, postkapitalisme oftewel socialisme, te traag zal zijn zal ik mij niet ontzien te pleiten voor eco-leninisme. Meer hierover apart.

– Uitgelicht: een gemeenschapstuin op een voormalige begraafplaats die tot parkeerterrein was gemaakt, Londen, eigen foto AJvdK