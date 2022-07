Onder anarchisten 2: De levensstijl van kleinburgers

Rond 1980 werd in Nijmegen het blad Wij eisen geluk uitgegeven, een krant over eigen ervaringen. Ik wist zo al welke ervaringen er minder welkom gevonden zouden worden en het liep ook daverend af toen een vaste medewerker zijn belevingen bij het bekijken van porno beschreef. Er waren ongeschreven regels die je niet op de proef moest stellen en die men moest aanvoelen.

Het nummer met dat pornoverhaal heb ik destijds gemist, al kan het blad mij niet ontgaan zijn, het werd nu eenmaal aangeleverd voor de tijdschriftenkast van Het Fort van Sjakoo.

Of is het toch niet in de distributie gekomen? Uitsluiten kan ik het niet.

Hoe het ook zij, ik kijk met liefde terug op de episode toen ik zelf bij het blad betrokken was.

Wat laat je los over jezelf en is er iemand, jijzelf in de eerste plaats, mee gediend? Voor het op zijn natuurlijk-Amerikaans anders werd had je de actie #zeghet die eigen ervaringen met aanranding of verkrachting verzamelde, en in die dagen heb ik iets over een Eigen Ervaring geschreven. En als ik nu, zeven jaar later, iets ter afschrikking van persoonlijke althans te dichtbij komende verhalen weet te bedenken dan zijn het de regelmatige verslagen van Peter Storm hoe gezellig het deelnemen aan bepaalde demonstraties (vooral niet zelf georganiseerde) is. En hoe leuk het leuzen roepen is tegen partijen die misschien wel bij de organisatie betrokken zijn.

Liefst in kleding waarin je elkaar onmiddellijk als Anarchist herkent. Het soort uniform zoals gezien in beelden bij de RAI afgelopen zondag, een handjevol zwarte capes met zorrokappen op. Zodat je wel als Anarchist maar niet als Mens herkenbaar bent.

Joke Kaviaar noemt in haar eigen steurbastion mijn citaat van een twiet van Peter Storm “natrappen”.

Nou zou ik denken dat het elkaar mobiliseren op twitter om bekend te maken dat je niet meer auteur bent van deze anti-anarchistische site, niet direct hier of aan de redactie, maar op twitter, tegen de achterban, natrappen is. De ashram, zoals ik het juichvolk van Peters lofzang op het landverraad noem.

De ashram die op een verloren avond – naar zeggen van de politie, en ik geloof ze zo – in een walm van drank op de godvergeten Werengouw in Nieuw-Nieuwendam “voor de anarchie en tegen de politie” demonstreert. Ik heb het verhaal er over schaterend geredigeerd en geplaatst, wel met het gevoel dat dit niet niet lang kon voortduren. Hoe een serieuze schrijver wegzakt in baarlijke nonsens.

Want ja, die Jekyll & Hyde-gedaante heeft Peter Storm wel, maar de kwijlerige verslagen over warme fijne leuzen werden steeds talrijker. En onverdraaglijker. Het lachen houdt een keer op.

Maar zonder het roddelen op twitter, wie weet hoe het nog had kunnen doorgaan zonder het commentaar dat ik nu geef.

Nonsens, vooral uitgedragen door Joke Kaviaar, die inmiddels goed is bekeerd tot de status van liberal, zoals zo’n club als BIJ1 en sites als OneWorld en Doorbraak ook. Je moet jezelf educaten weet je wel.

En je zet CW/TW Validistische teksten*) boven je stukkie want de tere zieltjes moeten er liever niet mee geconfronteerd worden dat Een Hunner imbeciel genoemd wordt.

Zo’n ashramlid dat een zwarte vlag combineert met een Palestijnse vlag, liefdevol op twitter in bescherming genomen door Storm en Kaviaar. Want ja, Palestina dat is natuurlijk een apart geval.

Het mag een warm plekje hebben bij kleinburgers die in een zekere levensfase interessant de modieuze liberal punten adopteren en ja, ik heb zo mijn ideeën over die Palestinaliefde maar zoek het lekker uit in je half uurtje anarchisme per dag.

Een nagekomen bericht van de twitterheld die klaagde over een agent, die een zestienjarige “boer” die alleen maar ’s nachts in een trekker de snelweg op wilde, ging “afschieten”. Waarbij professionele politiehaters Storm en Kaviaar het meteen hadden over Krapuuls Pyt die “triggerhappy” agenten toejuicht.

Ik ga de twiet niet plakken, dit is de tekst:

De boerenprotesten bewijzen dat de horigheid afschaffen een fout was

Anarchistisch!

Veel geluk met de nieuwe geliefden.

En in een geheugenloze wereld is het ook goed voor Joke Kaviaar er niet bij stil te staan dat al haar opruiend genoemde stukken hier geplaatst zijn uit solidariteit.

Als je dat woord nu eenmaal niet goed kunt spellen…

– De beloofde serie houdt zich hiermee niet aan de temporele volgorde, maar dat geeft ook niet zo. Het gaat ook eigenlijk niet over anarchisten.

*) Ik heb de geheimtaalafkorting moeten opzoeken en het komt er op neer dat de tere zieltjes gewaarschuwd worden