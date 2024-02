Omtzigt heeft (uiteraard) gelijk

Pieter Omtzigt is uit de formatiegesprekken gestapt omdat hij geen enkel vertrouwen meer had in de staatsrechtelijke toezeggingen van PVV, VVD en BBB. Dat schrijft de altijd goed ingevoerde Thijs Broers in Vrij Nederland.

Volgens Broers, die zich baseert op bronnen binnen NSC, verliepen de gesprekken tóch al moeizaam. Omtzigt wist zijn gesprekspartners een aantal toezeggingen over het respecteren van grondrechten af te dwingen, maar die moesten achter de deuren van de hel vandaan komen. Opmerkelijk: hij stond daarin helemaal alleen. Van BBB en PVV verwacht je niet anders, maar van de VVD wél. Blijkbaar bestaat die partij inmiddels ook uit rechtse proleten met onaangename, autoritaire trekjes.

Al snel bleken die afspraken ook nog eens niks waard te zijn:

Nadat de NSC-oprichter tijdens moeizame gesprekken aan de formatietafel een aantal afspraken over het respecteren van de grondrechten uit het vuur had gesleept, waarbij hij volgens bronnen geheel alleen stond, gooiden PVV en VVD aan de onderhandelingstafel opeens het plan op tafel om de Spreidingswet te demonteren, door eruit te slopen dat onwillige gemeenten desnoods gedwongen konden worden asielzoekers op te vangen – terwijl die passage nu juist de kern was van de inmiddels door beide Kamers aangenomen wet. Voor Omtzigt was dat een onaangename verrassing: zo dun bleken de staatsrechtelijke toezeggingen van de rechtse partijen dus te zijn als het erop aankwam.

Omtzigt ergerde zich volgens Broers ook een ongeluk aan de stekeligheden die de gesprekspartners op X/Twitter uitwisselden, met als absoluut dieptepunt de weigering van Van der Plas afstand te nemen van de dreigementen door FDF-voorman Mark van den Oever aan het adres van minister Piet Adema en NSC-Kamerlid Harm Holman.

Toen ook nog eens bleek dat informateur Plasterk een aantal financiële stukken achter had gehouden (not done tijdens formatiegesprekken), barstte de bom. Omtzigt kwam tot de conclusie dat hij aan tafel zat met mensen die niet alleen onbetrouwbaar waren, maar die ook nog eens hun achterste afveegden met staatsrecht en grondrechten, als dat even zo uitkwam.. Dat hij opstapte was niet meer dan logisch. Het enige dat hem te verwijten valt is dat hij dat al niet veel eerder heeft gedaan.

Uitgelichte afbeelding: Door Omtzigt op de Nederlandstalige Wikipedia – Verplaatst vanaf nl.wikipedia naar Commons., Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91595732