Ome Roon, boezemvriend van GeenStijl, gewenst als nieuwe verkenner

De formatie wordt nog meer een soap opera: de man die GeenStijl en de Telegraaf hun eigen omroepjes heeft gegeven wordt door Wilders als “verkenner” genoemd. Is die mislukkeling nou nog steeds lid van de PvdA?

PVV-leider Wilders wil Ronald Plasterk voordragen als de nieuwe verkenner die de eerste fase van de kabinetsformatie begeleidt. Haagse bronnen melden dat dat morgen gaat gebeuren.

Plasterk, oud-minister van Onderwijs en van Binnenlandse Zaken namens de PvdA, volgt dan PVV-senator Gom van Strien op. Die legde zijn taak vanmorgen neer na berichten dat hij betrokken zou zijn geweest bij fraude. (…)

In zijn laatste column, een dag na de verkiezingen, schreef Plasterk dat hij het “heel gezond” vindt dat er zo “af en toe een politieke wisseling van de wacht plaatsvindt”. Hij vindt dat nu “recht moet worden gedaan aan de politieke uitslag” en benadrukt dat PVV, NSC, BBB en VVD samen een ruime meerderheid van 88 zetels hebben. “De formatie is niet enorm ingewikkeld en hoeft niet lang te duren” schrijft Plasterk in zijn rol als columnist.