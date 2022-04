Oma neemt een trip op wierook

Twee prachtnummers die vanwege Spotify de Alternatieve Top 2000 niet hebben mogen halen. Deze was voor John Peel de beste van 1967, toen hij net uit was zat hij op zee, bij het sluiten van het jaar bij de BBC en daar mocht hij niet gedraaid worden. Of inmiddels toch wel?

Het is zo’n onschuldig liedje…



Granny takes a trip, The Purple Gang

Dit was een van de eerste platen op het Island-label, tevergeefs gepusht door Radio London 266, maar je kon hem nergens in de winkel vinden.

Toen de Northern Soul uitbrak kwam hij alsnog leverbaar uit.



Incense, Anglos, 1965

Geef toe, die hadden in de lijst moeten staan.