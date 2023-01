OM gaat Vizier op Links niet vervolgen (maar kent vermoedelijk wel hun identiteit)

Het Openbaar Ministerie (OM) is van mening dat het plakken van stickers met de tekst “deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier op Links” op de woning van linkse activisten niet valt onder de noemer strafbare bedreiging.

De inmiddels geruisloos verdwenen fascistische actiegroep Vizier op Links (VoL) plakte in het voorjaar van 2021 stickers met bovenstaande tekst op de woningen van o.a. historicus Nadia Bouras en de Nijmeegse GroenLinkser Huub Bellemakers. Beiden deden aangifte. Na een onderzoek dat bijna twee jaar geduurd heeft, is het OM dus tot de conclusie gekomen dat VoL geen strafbare handelingen heeft verricht.

In de verklaring suggereert het OM dat men de identiteit van de leden van VoL kent: “De woordvoerder van het OM zegt dat de politie in deze zaak wel onderzoek heeft verricht maar hij wil niet zeggen welke naspeuringen zijn gedaan”. In dit geval zouden we een lek zeer op prijs stellen.

Het OM heeft naar eigen zeggen gekeken of men de acties van VoL onder kon brengen bij “het zaaien van angst als bedoeld in de terrorismewetgeving”, maar ook dat bleek niet mogelijk.

De identiteit van de leden van VoL is nooit achterhaald. Wel leidde de opschudding ertoe dat Twitter het account van VoL in de ban deed. Toen het online platform BackMe het account van VoL verwijderde, viel de financiering van het naziplatform ook nog eens weg. Daarna werd het stil rond VoL. Het laatste bericht op Telegram dateert van zomer 2021.

