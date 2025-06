OM gaat achter Telegraaf en Ayaan HA aan na aanzetten tot geweld: ‘Vernietig islamisten!’

Aanstaande vrijdag doe ik bij de politie aangifte tegen de Telegraaf en Ayaan Hirsi Ali wegens haatzaaien, opruiing en aanzetten tot geweld tegen moslims. Het gaat om een paginagroot interview met Hirsi Ali dat de krant publiceerde op zaterdag 24 mei 2025. Daarin roept Hirsi Ali op tot geweld: ‘Je sluit geen consensus met islamisten, je vernietgt ze!’

In het artikel met de kop ‘Is het westen gek geworden?’ zegt zij onder meer beschuldigend: ‘Het zijn islamisten die, samen met links, het antisemitisme aanwakkeren‘.

Hirsi Ali geeft geen details over de ‘vernietiging’ die zij wenst.

De werkgroep ‘Herdenk nazi’s niet’ doet formeel de aangifte. De groep acht het uiterst verzwarend, dat dit opruiende interview zo maximaal groot in de Telegraaf gepubliceerd staat, op de hele pagina 7 en ook nog deels 4-koloms breed bovenaan op de voorpagina van de zaterdagkrant. Het artikel beslaat dan de hele pagina 7 – in een krant van 50 pagina’s is dat een uiterst prominente positie.

Hirsi Ali

Hirsi Ali is een Somalische die eerst in naar Nederland vluchtte en voor de VVD in de Tweede kamer zat. Zij maakte samen met Theo van Gogh ook de anti-islamfilm ‘Submission‘, waarna Van Gogh in Amsterdam vermoord werd door een moslim. Hirsi Ali vertrok toen naar de VS, waar zij zich tot het christendom bekeerde. In 2005 noemde Time magazine haar één van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld.

Zij bezocht afgelopen mei Nederland. Op zondag 25 mei 2025 prees zij de Israëlische lobby-organisatie CIDI op de viering van hun 50-ste verjaardag in het Tropeninstituut. Daar en in het interview in de krant zegt zij echter niets over de genocide op Palestijnen. Wél beschuldigt ze ‘links’ van ‘het aanwakkeren van antisemitisme’.

De aangifte geschiedt met steun van enkele personenorganisaties. De werkgroep voert ook actie tegen het verhandelen van nazispullen op Marktplaats en tegen nazibeurzen zoals in Houten en Didam en de vrije verkoop van het naziboek ‘Mein Kampf’.

Eerder, in 2021, heeft werkgroep bereikt dat het leggen van kransen en het negeren van de Holocaust op het enorme nazikerkhof Ysselsteyn (gem. Venray, 32.000 doden), stopte.

Het interview is zo opmerkelijk, stelt Graaff, ‘juist omdat Hirsi Ali zelf aangeeft ‘christen’ te zijn. Sinds wanneer kunnen ‘christenen’ hun medemensen vernietigen of daartoe oproepen?

In het stuk relativeert zij haar uitlating ook op geen enkele wijze. Dit is natuurlijk olie op het vuur van de moslimhaters, zoals in de PVV en het FvD. Het is bekend dat zij graag opschudding veroorzaakt. De Telegraaf maakt hier zeer laag en opportunistisch misbruik van.’ Op een klacht twee dagen later bij de hoofdredacteuren van de Telegraaf, Kamran Ullah en Esther Wemmers, ontving ik geen antwoord. Ullah is van Pakistaanse afkomst en moslim.

– Uitgelichte afbeelding: Door Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47476351