OM eist 22 maanden gevangenisstraf tegen Richard de Mos

Het OM heeft 22 maanden gevangenisstraf geëist tegen Richard de Mos. Tegen Rachid Guernaoui, die samen met De Mos terechtstaat, eist het OM 16 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Het OM eist tegen beide goochelaars ook een ambtsverbod van vier jaar.

De beide verdachten waren wethouder in Den Haag. In die functie hebben ze volgens het OM hardwerkende ondernemers van het type Jacobse en Van Es bevoordeeld. In ruil maakten die dan een leuke donatie over aan de Groep de Mos. Lees: beiden zijn volgens het OM zo corrupt als de ziekte.

De Mos is zich uiteraard van geen kwaad bewust en gaat uit van vrijspraak. Uitspraak volgende week dinsdag.

Uitgelichte afbeelding: Door Groep de Mos – Richard de Mos, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43916832