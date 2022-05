Oekraïneoorlog: het wapen der wapenen

Curieuze stilte – uit angst? Een voormalig minister van defensie zegt op tv over de Oek-oorlog: Poetin is onvoorspelbaar. Okee. Maar hij moet zich enorm opwinden over zijn gebrekkige militairen. De kans bestaat dat hij nu een neutronenbom zal gebruiken…

Ehh… De wát? Wahsdah?

De presentatoren hoorden het niet*/wilden het niet horen*/konden het niet aan*/snapten het niet*. Maar ik snap hun stilte niet.

Ex-minister Voorhoeve – hij was het – zat daar vanwege zijn wekenlange hulp aan honderden Oek-vluchtelingen in o.a. zijn Duitse buitenhuis. Geen van de andere gasten reageerde op de N-bom, ook niet onze eigen Sven K. of Fidan E.. Die zijn er te jong voor – denk ik. Maar daar is-ie dan: het wapen-der-wapenen.

Hoe staat het nu met dat ding, en wat is het ook alweer?

Ten eerste: hij bestaat nog, en is ‘eigenlijk’ gevaarlijker dan de ‘gewone’ kernbom. Heel kort: hij doodt mensen (dieren, planten) door straling, maar laat gebouwen heel.

Dat was het ding waar we – jazeker, ‘we’, het hele volk dus – eind jaren ’70 echt week-in-week-uit helemaal hoteldebotel tegen demonstreerden, ageerden, brieven inzonden, de kerken opjutten etc etc etc. ‘Stop de neutronenbom’ zo heette dat toen. Kwam erg goed aan. Pax Christi zat erin. Zie zelf maar bij Wikipedia.

Kent iemand nog het Interkerkelijk Vredesberaad? IKV? Nee? Met vooral Mient Jan Faber. Nationaal beroemd. Die kregen zelfs een minister weg. De PSP deed eraan mee. De gele ‘Stop de neutronenbom’-poster haalde een oplage van 500.000. De SdN-ners gingen samenwerking met Komitee Kruisraketten Nee. En zo kwamen de recorddemo’s van november 1981.

O ja: wat doet die N-bom?

Hij ontploft enkele kilometers boven de grond. Mensen/gebouwen/dingen in de directe omgeving zijn wel kapot, maar de neutronenstraling doodt mens en dier tot op enkele kilometers. Ook ín huizen, en zelfs tanks…

Alle elektronica stopt er trouwens ook subiet mee: mobieltjes en laptops etc, maar ook vrijwel alle auto’s vanwege hun elektronische ontstekingen. Poetins handen moeten wel ontzettend jeuken… Goddank is hij wel erg monomaan maar niet gek, en weet-voelt dat één n-bommetje meer kapot kan maken dan je lief is.

Er zijn nogal verschillen in de info op Wpedia in NL of Wp Eng. De Russen schijnen ze op raketten te monteren met de naam 53T6. Of en hoeveel de VS er zou hebben, blijft even onduidelijk.

