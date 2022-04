Goed werk! Oekraïne brengt Russisch vlaggenschip tot zinken

Rusland heeft bevestigd dat de Moskva, het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, is gezonken. Gisteren zeiden de Russen dat het schip weliswaar zwaar beschadigd was, maar dat het werd teruggesleept naar de haven.

Volgens Oekraïne werd de Moskva geraakt door Neptune-kruisraketten. Volgens Rusland brak er brand uit aan boord, waarna een munitiedepot ontplofte. Dat laatste melden we uitsluitend uit journalistiek plichtsgevoel: alleen extreemrechtse hoaxers als Joost Niemöller en Stan van Houcke hechten nog geloof aan Russische verklaringen over het verloop van de oorlog in Oekraïne.

Op Twitter circuleren inmiddels berichten dat admiraal Igor Osipov, de opperbevelhebber van de Russische Zwarte Zeevloot, zou zijn gearresteerd, maar dat is niet officieel bevestigd.

Russische staatsmedia gingen na het tot zinken brengen van de Moskva volledig door het lint. Volgens Russische commentatoren wordt het nu écht tijd Kiev plat te bombarderen. Hoe durven die Oekraïners terug te schieten!

Kyiv sank ‘Moscow’ and the Russians are furious. In response to the sinking of the warship ‘Moskva,’ state TV pundits and hosts propose bombing Kyiv, destroying Ukraine’s railways and making it impossible for any world leaders to visit in the future. pic.twitter.com/OekII2fbPe

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 15, 2022