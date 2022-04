Oekraïense luchtmacht bombardeert oliedepot in Rusland

Op Twitter circuleren beelden van een Oekraïense aanval op een oliedepot in Belgorod, vlak over de Russische grens. Volgens CNN zijn de beelden authentiek. Het depot zou volledig vernietigd zijn. Enige voorzichtigheid is geboden, want Oekraïne heeft het bericht nog steeds niet officieel bevestigd. Indien waar is het goed nieuws, want blijkbaar is de Russische luchtafweer zo lek als een mandje. Dat biedt perspectief voor het verdere verloop van deze oorlog.

Video of the two Ukrainian Mi-24 helicopters striking the oil storage facility in Belgorod with rockets. https://t.co/4Lt5l1Xc3S pic.twitter.com/d5zj4GWjou — Rob Lee (@RALee85) April 1, 2022

Ook elders verloopt het Russische offensief niet naar wens. Het Russische leger dacht Oekraïne binnen een week onder de voet te zullen lopen, maar is het initiatief inmiddels volledig kwijt. Volgens Westerse militaire waarnemers hebben de Russen de Slag om Kyiv in feite verloren. Russische eenheden zouden bezig zijn zich te hergroeperen in het oosten van Oekraïne. Mogelijk dat het offensief op termijn heropend wordt, maar het is ook mogelijk dat de Russen zich gaan richten op het verdedigen van de Donbas.

Russian forces around Kyiv are retreating en masse, leaving behind wrecked armour and possibly trapped pockets of troops as the Ukrainian army advances. This map shows settlements confirmed recaptured today (blue) and yesterday (yellow). The siege of Chernihiv is also lifted. pic.twitter.com/eINXgPpyJr — Nathan Ruser (@Nrg8000) April 1, 2022



Een militaire nederlaag van het Russische leger – bij voorkeur gekoppeld aan een tegen Poetin gerichte coup – zou voor extreemrechts in Europa en de VS een zware klap zijn, veel zwaarder dan de verkiezingsnederlaag van Trump. Poetin is de inofficiële leider – en vaak ook sponsor – van Westerse fascisten. Zonder hem zijn ze een groot deel van hun slagkracht kwijt. Elke zichzelf serieus nemende antifascist zou moeten hopen op een Russische nederlaag in Oekraïne.

Uitgelichte afbeelding: fascistenleider Vlad I met Minister van Defensie Sergei Shoigu – By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61408447