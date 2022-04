Notities van een polderanarchist

Dwarsies, een kwalificatie die ik zag langskomen van de lui die tegen “de mening van de meerderheid” zijn, maakt niet uit waar het over gaat, maar ook over de belangrijke thema’s van de tijd. Corona? Het is een complot voor de nieuwe wereldorde. Aanval op Oekraïne? Het is de schuld van de NAVO/EU, de fascisten zitten in Kiev. Wat de Domme Menigte te horen krijgt is door de Vaste Verdachten voorgeschreven gestuurd nepnieuws. Propaganda. De lijken van Boetsja zijn een false flag. Enzovoort.

Niet alleen op deze punten is Dwarsie dwars. Eigenlijk weet ik niet goed of een Dwarsie niet hetzelfde is als wat Roel van Duijn een Wanie noemt. Bij heel wat geventileerde opvattingen van Dwarsies of Wanies kan ik alleen maar denken: “Geloof je dat nou echt zelf?” Maar ik laat het nu bij de frisse vrolijke oorlog van Rusland.

We hebben toch redelijk gedocumenteerd hoe anarchisten uit de voormalige zogeheten reëel-socialistische wereld oordelen over zich links noemende dwarsies: hier en hier. Maar als je er van overtuigd bent dat de Menigte misleid is en jij de Hele Echte Waarheid doorhebt weet je ook dat deze mensen het niet bij het Rechte Eind hebben.

Merkwaardig nietwaar, hoe mensen die er van overtuigd lijken dat zij de waarheid in pacht hebben, die dus open staan voor hoe Het Werkelijk In Elkaar Steekt, er een streng gesloten wereldbeeld op na houden. Dit wereldbeeld wordt ook bepaald door de behoefte voortdurend te ontkennen wat de Menigte denkt. Want door de genade Gods (ook al is de doorsnee Dwarsie “natuurlijk” ongelovig) weet jij hoe het echt in elkaar steekt. En Poetin natuurlijk, want die heeft de goddelijke zegen van zijn strikt nationale kerk meegekregen. Niet alle Dwarsies staan achter Poetin, integendeel soms, maar daar ga ik het (nu) niet over hebben.

Ik schrijf het niet voor het eerst en wellicht ook niet voor het laatst: ik ben van 1978 t/m 1989 verbonden geweest aan Internationale Boekhandel Het Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24, Amsterdam. Meegedaan aan de verdediging van deze kraakburcht, onder andere – onvergetelijk – door er aan de meest statische actievorm mee te doen: er te slapen. De strijd is gewonnen, je weet nooit of het definitief is, maar de ruimte is gekocht van de huisjesmelkende kneiterlinks bestuurde gemeente dus daar zal het niet aan liggen. 1989, de Muur moest nog net vallen, het is dezer dagen ver weg. Maar verbondenheid blijft, als iets zo’n impact op je bestaan heeft (gehad).

En ik weet dat er nu een paar mensen werken die de zegeningen van het reële socialisme en de nasleep daarvan ontsnapt zijn. Toen ik er werkte keek ik altijd uit naar het nieuwe Ruslandbulletin, het nieuws over dat reële socialisme was smullen geblazen. Voor de onwetenden: anarchisten hebben niet tegelijkertijd maar toch snel na 1917 besloten dat het niets was en nooit wat worden zou ook.

En dan ligt er op het ogenblik van schrijven het – mij nog onbekende – boek van Michel Krielaars in de etalage. En Zekere Dwarsie maakte daar bezwaar tegen, de verkoper van dienst zag niet in wat er mis aan was. Krielaars werkt voor de NRC, een courant die Dwarsies niet lusten, omdat er nogal eens nieuws over het Virus in stond of staat, en over hoe het Russische leger huishoudt in Oekraïne, en een beetje Dwarsie weet dat het Lügenpresse is.



Onvermoeibaar zet Dwarsie hier zijn vaste riedel van Edward Bernays tegen in, over propaganda en public relations. En Chomsky, die in zijn levensavond alsnog het Licht heeft gezien en weet dat Rusland gelijk heeft. Dwarsie, nietwaar, als het er op aankomt.

Of het in voorraad is, geen idee, maar het is leverbaar. Frans lezen is te zwaar voor menigeen in Nederland, waar het onderwijs in deze buurtaal zelfs bij gebrek aan docenten wordt stopgezet. Maar Jacques Ellul’s Propaganda staat in het Engels in de catalogus van het Fort. Dat betekent niet dat de verkoper van dienst het ook wel gelezen zal hebben, stel je voor dat je alles wat je in de winkel hebt zou hebben gelezen…

In het Frans is wellicht zijn Histoire de la propagande te vinden, en – pijnlijk voor Dwarsies – ook zijn Trahison de l’Occident. Van medereizigers met het reële socialisme moest hij als anarchist die de Duitse bezetting had meegemaakt en bij het verzet had gezeten, niets hebben. Wellicht sloeg hij op dat punt door, maar ik zeg het nog maar eens: anarchisten waren en zijn geen liefhebbers van het staatskapitalisme van de USSR en zo mogelijk nog minder van het maffiakapitalisme van het Rusland van Poetin. Lang niet alle zich in een links waas hullende Dwarsies lijken het te beseffen, maar dat Rusland van Poetin wil alleen in geografisch, machtspolitiek opzicht de USSR terug. Desnoods, en het ziet er naar uit dat het de bedoeling is, met een nieuwe Holodomor tegen de Oekraïners.

Dus ik moet de Dwarsies teleurstellen. Achter Poetin aanlopen omdat “het westen/de NAVO/de globalisten” tegen hem zijn zullen anarchisten niet doen. Als er gekozen moet worden, en ja, dat moet helaas menigmaal, zullen zij zeker voor de open samenleving van Popper kiezen. Liever anders en opener, maar altijd beter deze dan de autocratie van een president voor het leven die zelfverrijking en macht belichaamt.

Het is nog steeds en misschien meer dan ooit tijd om te bepalen waar het allemaal op staat.

