Northern Soul van een witte band uit Zuid-Afrika, 1966

Ik blader nog wel eens in de afleveringen van de Fab Forty van Radio London, december 1964-augustus 1967. En zo kwam ik gisteren een nummer tegen van een band, beide zijn mij ontgaan naar mijn weten, destijds – iets wat voor Northern Soul doorgaat en het tot 11 heeft gebracht in die fameuze lijst. Is verder nergens terechtgekomen in Europa, behalve op de dansvloer.

Dit filmpje kan volgens mij niet in Zuid-Afrika zijn gemaakt in 1966. U kunt zelf bedenken waarom niet. ABC? Australië?



Listen to my heart, The Bats