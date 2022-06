Noodtoestand op voedselgebied in Tsjaad

De overgangsregering van Tsjaad heeft afgelopen week de voedselnoodtoestand uitgeroepen. Dit is een gevolg van de oorlog in Oekraïne en een mislukte oogst. In het buurland Niger en een groot deel van Afrika is de onzekerheid van voedselvoorziening razendsnel aan het groeien.

Tsjaad heeft er bij de internationale gemeenschap donderdag 2 juni op aangedrongen de bevolking te helpen in de noodsituatie van stijgende onzekerheid van voedselvoorziening.

De prijzen van granen zijn in heel Afrika sterk gestegen door de uitval van export uit Oekraïne, een gevolg van de oorlog in Oekraïne en een aantal internationale sancties tegen Rusland die de toevoer van kunstmest, tarwe en andere waren uit Rusland en Oekraïne hebben afgebroken.

– Lees meer bij AllAfrica

– Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2176681