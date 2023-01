Nog steeds moet rommel van containerschip MSC Zoe opgeruimd worden

Het is vandaag vier jaar geleden dat tijdens de ramp met MSC Zoe 342 containers overboord sloegen en er tonnen aan afval in zee belandden. Afgelopen jaar maakte CleanUpXL, een initiatief van Stichting De Noordzee en de Waddenvereniging, werk van het opruimen van dit afval: tijdens negen dagen bergen en met acht duikacties werd ruim 100.000 kilo afval uit zee gehaald. Een belangrijke stap richting een schone zee.

Projectleider CleanupXL Ellen Kuipers van de Waddenvereniging: “De zee is weer heel wat zooi armer. Maar we zijn nog lang niet klaar. Er ligt nog steeds ontzettend veel afval, zo hebben we ook nu weer kunnen vaststellen. En dat betekent een dagelijkse bedreiging voor de mooie en kwetsbare waddennatuur.”

