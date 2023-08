Nog steeds alarmerend veel landbouwgif in oppervlaktewater

In het water van natuur- en recreatiegebieden zit nog altijd veel te veel landbouwgif. Dat concludeert actiegroep Natuur & Milieu in een onderzoek (pdf) waarover Trouw schrijft. De waterkwaliteit is de afgelopen tien jaar niet verbeterd, terwijl het kabinet dat wel beoogde.

Soms bevat het water zelfs honderd keer zo veel gif als de norm. De milieuorganisatie noemt dat alarmerend. “Nederland is een grootverbruiker van landbouwgif en in het water zie je daar de trieste gevolgen van. Dieren en planten worden ziek en gaan dood”, zegt Berthe Brouwer van Natuur & Milieu tegen Trouw. “Normaal reinigt een water zichzelf, maar dat lukt niet meer als het systeem zo is aangetast. We maken ons grote zorgen.”

