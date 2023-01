Nog een slachtoffer van aanval op Jenin overlijdt

Een 24-jarige Palestijn is overleden als gevolg van de Israelische aanval op het vluchtelingenkamp Jenin van afgelopen donderdag. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid zei dat Omar Tareq Sa’adi op kritieke wijze gewond was door Israelische kogels. Hij stierf afgelopen nacht. Met de dood van Sa’adi is het aantal doden als gevolg van de aanval gestegen tot 10. Er waren 20 gewonden van wie drie in kritieke toestand, een van hen nu dood. In totaal zijn er in januari 35 Palestijnen overleden door toedoen van de Israeli’s.

Uitgelichte afbeelding ook ontleend aan Abu’s blog