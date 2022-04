Nieuws uit Het Gooi: Wolf!

De Nederlandse wolven trekken zich niets aan van provinciegrenzen, zoals ze het ook niet doen met staatsgrenzen. Het is onbegrijpelijk dat ze nog niet in het Oostvaardersplassengebied rondstruinen maar het moet toch slechts een kwestie van tijd zijn. Na Amersfoort hebben ze nu de omgeving van Hilversum bereikt. Op naar de duinen, wolven – al zijn er maar weinig konijnen dezer dagen en een ree heb ik er ook maar een keer gezien.

Het was niet zozeer de vraag of, maar de vraag wanneer de wolf in Noord-Holland zou komen. Na grondig onderzoek van een dode ree in het Goois Natuurreservaat is uiteindelijk de aanwezigheid van de wolf nu in de provincie Noord-Holland bevestigd.

“We moesten even in spanning afwachten op het resultaat, maar we hadden al een vermoeden”, zegt de enthousiaste boswachter John Didderen. “De dode ree was echt een plaatje uit het boekje, maar vervolgens moet er bewijs zijn. Dat hebben we nu.”

Het Goois Natuurreservaat zegt verheugd te zijn met de komst. “Het is een wolf die past in de Nederlandse familie. Het gaat om een jonge wolf en het is een eenmalig bezoekje geweest”, laat een woordvoerder weten. “Hij hoort in ons ecosysteem, het is ook een beetje een kroon op ons werk. We zijn best verheugd vanwege zijn bezoek.”