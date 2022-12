Nieuwe Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne

Russische beztters hebben in het bezette deel van de regio Loehansk in het openbaar burgers opgehangen. Ze werden ervan beschuldigd informatie te hebben doorgespeeld aan Oekraïne.

В Луганській області окупанти разом з місцевими колаборантами повісили людей, яких запідозрили в допомозі ЗСУ. pic.twitter.com/mp1tooOcXr — ЄвроМайдан (@EuroMaydan) December 4, 2022



Op de foto rechts is te zien dat de borden ondertekend zijn met ‘SMERSJ’, de Stalinistische contraspionage-organisatie uit WOII, waarvan de methoden weinig onderdeden voor die van de Gestapo.

