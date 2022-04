Nieuwe peiling Yougov: Macron ruim voor op Le Pen

De zittende president Emmanuel Macron lijkt dan toch op een eenvoudige overwinning af te koersen tijdens de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen, komende zondag. Volgens de laatste peiling van Yougov kan Macron rekenen op 56% van de stemmen. Le Pen moet het doen met 44%.

*Final poll* YouGov/Datapraxis French presidential voting intention (19-21 Apr) Emmanuel Macron: 56% (+2 from 12-14 Apr)

Marine Le Pen: 44% (-2)https://t.co/D5XF440g36 pic.twitter.com/aVFS5D8hLP — YouGov (@YouGov) April 22, 2022



Kiezers lijken overigens eerder gedreven te worden door afkeer van Le Pen dan door liefde voor Macron, die algemeen gezien gezien wordt als een “president voor de rijken”. Le Pen is in de ogen van de meeste kiezers echter een stuk erger: het Rassemblement national wordt nog steeds gezien als “nationalistisch, racistisch, autoritair en zonder competente persoonlijkheden”.

🇨🇵🗳️ Surtout, Le Pen, aveuglée par la “normalisation” de son image pendant la campagne, n’a pas réussi à faire reculer les moteurs traditionnels du “front républicain” : le RN reste perçu comme un parti nationaliste, raciste, autoritaire et manquant de personnalités compétentes. pic.twitter.com/4E9RV8MGHj — mathieu gallard (@mathieugallard) April 21, 2022



Tijd voor links in Frankrijk de rijen te sluiten. Als linkse organisaties/partijen zich tijdens de eerste ronde wat minder sektarisch hadden opgesteld, had de socialistische kandidaat Jean-Luc Mélenchon een goede kans gehad de tweede ronde te bereiken. Mélenchon is geen perfecte kandidaat, maar hij valt verre te prefereren boven de neoliberale sloper Macron. Om over de fascist Le Pen maar te zwijgen.

Uitgelichte afbeelding: Marine op bezoek bij tsaar Vlad I – By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57362613