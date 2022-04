Nieuwe peiling: Macron loopt uit op Le Pen

Volgens de meest recente peiling van Ipsos-Sopra Steria heeft Macron inmiddels een stevige voorsprong op Le Pen. Macron zou kunnen rekenen op 55,5% van de stemmen, Le Pen op 44,5%.

Bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen haalde 27,6% van de stemmen, Le Pen eindigde op de tweede plaats met met 23,4%. De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon eindigde met 22,2% kort achter Le Pen. Van alle kandidaten deed Mélenchon het overigens het beste onder jongeren.

Mélenchon heeft zijn kiezers opgeroepen in elk geval niet op Le Pen te stemmen. Vermoedelijk zullen veel van zijn kiezers blanco stemmen. Een deel van Mélenchon’s kiezers ziet niet zo heel veel verschil tussen Macron en Le Pen. Ook de huidige president zag er de afgelopen tijd geen been in de racistische kaart te spelen, als dat even zo uitkwam. Ook Macron’s pogingen de Franse economie te hervormen verzorgingsstaat te slopen worden hem niet in dank afgenomen. Op zijn best is Macron voor deze kiezers een lesser evil.

Macron heeft de afgelopen week zijn campagne afgestemd op de jongere kiezers. Klimaatverandering is onder jongeren een hot topic en Macron presenteert de verkiezingen nu als ‘een referendum vóór of tégen ecologie’. Le Pen probeert juist de kiezers te bereiken die niet – of minder – geïnteresseerd zijn in klimaatverandering, ófwel omdat ze andere prioriteiten hebben ófwel omdat ze denken dat het een hoax is. De fascistenleider wil de subsidies op wind- en zonne-energie afbouwen en windparken sluiten, want dat is in haar ogen (en in die van haar electoraat) geldverspilling.

Het ziet er dus redelijk hoopgevend uit, althans als we de peilingen mogen geloven. Macron is een neoliberale sloper, maar Le Pen is een rechtsextremist bij wie de verzorgingsstaat al evenmin in goede handen is. Zo heel erg moeilijk lijkt de keuze me nu ook weer niet.

