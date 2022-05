Nieuwe opstand in Iran

In Iran is weer een nieuwe opstand uitgebroken naar aanleiding van de wereldwijd stijgende voedsel- en olieprijzen.

De oorlog in Oekraïne en de stijgende inflatie zorgen overal op aarde voor problemen. Eerder waren al problemen in Peru en ook in Sri Lanka vindt een grote opstand plaats. In Iran zijn al vanaf vorig jaar problemen door schaarste van water, vooral in de regio’s met een grote Koerdische en Arabische minderheid vonden grootschalige opstanden plaats die hardhandig werden neergeslagen.

Nu is het weer onrustig in Iran en komen via sociale media de meest verschrikkelijke video’s naar buiten. Dit terwijl in verschillende regio’s (Gholestan en Bushehr) het internet al volledig is afgesloten, een repressieve truc die ook tijdens de opstand van 2019 werd uitgevoerd. Nu is de opstand veroorzaakt door de stijgende graanprijzen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de lokale corruptie. Niet geheel verrassend zijn het de armste of landen die al onder grote druk staan, de eerste landen waar de groeiende inflatie voor grote problemen zorgen. In eigen land zijn het ook de armste mensen die het eerste slachtoffer zullen worden of al zijn van de stijgende voedsel- en gasprijzen, zeker nu veel coronasteunmaatregelen worden ingetrokken. Alertheid en solidariteit voor onze medemens, lokaal en globaal, zijn dan ook nodig. Hieronder zijn in een draad een aantal gruwelijke recente video’s uit Iran te bekijken.

The uprising in Iran dubbed "The Uprising of Hungry" is still ongoing and has spread to many more cities and provinces.

With "air pollution" as the excuse, they closed Tehran down.

The internet of Golestan & Bushehr provinces has been shut down.#قیام_نان pic.twitter.com/vhvqzVkYc0

