Nieuwe hittegolf op komst in Pakistan en India

Gisteren werd in het Pakistaanse Sibbi een temperatuur van 47°C gemeten. De komende dagen lijkt het even wat af te koelen (nou ja: nog steeds 41.0/42 °C), maar komend weekend krijgen Pakistan en India te maken met een nieuwe hittegolf, waarbij mogelijk de 50°C in zicht komt:

Today 2 May the max. temperature in Pakistan was 47.0C at Sibbi. After few cooler days,the extreme heat will come back worse than ever by the next weekend with expected max. temperatures near and later next week even above 50C for the following >10 days. Follow the updates. pic.twitter.com/4Y50DsoQKh — Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) May 2, 2022



Volgens een in 2017 in Science Advances gepubliceerde studie dreigen delen van India en Pakistan – met name de dichtbevolkte Indus- en Ganges-valleien – als gevolg van klimaatverandering op de wat langere termijn onleefbaar te worden. De theoretische limiet voor menselijk overleven – langer dan een paar uur in de schaduw, zelfs met onbeperkt water – is een natteboltemperatuur van 35 °C (ongeveer 70 °C). Die limiet is theoretisch, want in de praktijk is het niet mogelijk buitenactiviteiten te verrichten boven een natteboltemperatuur van 32 °C (55 °C). Die grens komt in India, Pakistan en de Perzische Golf in zicht, en dat mogelijk eerder dan tot voor kort gedacht werd.

Uitgelichte afbeelding: Environmental migration. Sparser rainfall leads to desertification that harms agriculture and can displace populations. Shown: Telly, Mali (2008) – By Ferdinand Reus from Arnhem, Holland – The village of Telly, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4760718