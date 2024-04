Niet de rijen sluiten met antisemitisme, vrouwenhaat en islamisme

Radicaal-links in Nederland en de VS mag dan antisemitisch zijn tot in de (rotte) kern, in Duitsland gelden gelukkig andere normen. In onderstaande verklaring van een aantal radicaal-linkse en antifascistische organisaties uit de omgeving van Frankfurt wordt uitdrukkelijk afstand genomen van Duitse Hamasapologeten die pretenderen links te zijn. In feite zijn ze natuurlijk intens reactionair, maar dat is een verhaal voor de volgende keer.

Bron: Antifascistische Basisgruppe Frankfurt am Main/Offenbach

Redactie Krapuul

Met deze tekst willen de ondertekenaars de grenzen van solidaire kritiek en afwijkende meningen binnen links aantonen. We denken dat dit noodzakelijk is omdat de gebeurtenissen van 7 oktober en de reacties van delen van links ons geschokt hebben.

I. Op 7 oktober 2023 richtten islamitisch-jihadistische groeperingen, onder leiding van Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad, samen met de seculiere groeperingen PFLP en DFLP, een bloedbad aan in het zuiden van Israël. Dit bloedbad was antisemitisch gemotiveerd: Het verklaarde doel was om zoveel mogelijk Joden te vermoorden. Sommige moorden werden live gestreamd en toegejuicht. In totaal werden meer dan 1.200 mensen vermoord, duizenden gewond en tienduizenden gedwongen te vluchten. Er werden 239 gijzelaars meegenomen naar de Gazastrook. Geweld tegen vrouwen kwam op een onvoorstelbare schaal voor. Op geen enkele andere dag sinds de Shoah zijn zoveel Joden vermoord.

II Linkse reacties waarin het bloedbad werd toegejuicht of gevierd, circuleerden al op 7 oktober. Er werd gesproken over een “gevangenisuitbraak”, “dekolonisatie” of “bevrijdingsstrijd”. Frankfurter groepen hebben deze taal sindsdien ook gebruikt: de Communistische Organisatie, Studenten tegen Rechtse Agitatie en Free Palestine FFM, maar ook Young Struggle, Zora en Pride Rebellion vierden de aanslag. Ze juichten antisemitisme, vrouwenhaat en islamisme toe.

III Als ondertekenende groepen hebben we verschillende standpunten over de voortdurende oorlog en het conflict in het Midden-Oosten. Wat ons verenigt is dat we willen staan voor een cultuur van solidariteit en dat we willen strijden tegen onmenselijke ideologieën. Dat kan alleen als we als emancipatoir links duidelijke grenzen trekken tegen anti-emancipatoire ideologieën en groepen. Dit is wat we doen: we werken niet samen met bovengenoemde groepen en alle anderen die het bloedbad van Hamas goedpraten of toejuichen. Zij zijn niet welkom op onze evenementen of in onze gebouwen.

Antifaschistische Basisgruppe [abg] – Frankfurt am Main/Offenbach

Antifaschistisches Kollektiv 069

Communist Action & Theory (CAT) – Marburg

FfeM.

Initiative 7. Oktober

Initiative Studierender am IG Farben Campus

Kritische Intervention Wiesbaden (KI:Wi)

Linke Liste Frankfurt

Makita Mainz

Offenes Antifaschistisches Treffen FFM

Offenbach solidarisch (LOS)

ÖkoLinX-Antirassistische Liste (ÖkoLinX-ARL)

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)