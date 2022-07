New York in het donker

Een lied over een eerdere stroomuitval in New York, wel wat anders dan die kitsch van “I was making love”. Ik geloof niet zo in dat Broodje Aap van een geboortegolf na een stroomuitval in 1977. Dit is muzikaal ook interessanter.

Ik merk overigens niets van een zangeres hier, zoals in The boy from New York City.



New York in the dark, Ad-Libs, 1965

Dit omdat zonder dat het De Media haalde de electrickery uitviel in een flink deel van Amsterdam tussen negen en elf uur vanochtend. Nederlandse toestanden.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Soulwalking