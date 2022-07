Nevada: Wat ben ik Las Vegas zat

Las Vegas is een schandaal: een stad met meer dan een miljoen inwoners, parasiterend op de enige waterbron in de buurt, de Colorado Rivier, en de ongelooflijke kitsch van nagemaakte stadsgezichten van elders.

En de uitgerangeerde artiesten die er komen optreden voor een rijk, verveeld publiek dat niets nieuws en al helemaal niets kritisch wil horen.

Don Everly liet zijn mening nogal blijken niet lang voor de broers – tijdelijk, achteraf – uiteengingen. Het is wel duidelijk dat Phil niet meedoet aan dit countryrockjuweeltje.

Turn the wheel and let it spin

Tip the glass and see the bottom

Can’t you see you’ll never win

Oh, I’m tired of singing my song in Las Vegas

Where’s the last real place you’ve been

Getting here is lots of trouble

Oh, I’m not coming back again

Oh, I’m tired of singing my song in Las Vegas

Tries to imitate the world

Just like looking in a window

Plastic men and painted girls

Oh, I’m tired of singing my song in Las Vegas

Monuments are built by man

Parthenon with plastic columns

Take a look at Boulder Dam

Oh, I’m tired of singing my song in Las Vegas



I’m tired of singing my song in Las Vegas, 1972

– Uitgelicht: eigen foto van het standbeeld van MLK in Las Vegas, ja, ik ben daar geweest!