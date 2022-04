Netwerk Duitse nazi’s opgerold

De Duitse politie heeft vanochtend een netwerk van militante neo-nazi’s opgerold (waarvoor hulde). Volgens Zeit Online gaat het om leden van Atomwaffen Division, Combat 18, Knockout 51 en Sonderkommando 1418 (een internet chatgroep).

De politie viel in de vroege ochtend samen met leden van de antiterreureenheid GSG 9 61 woningen binnen. Daarbij zouden vier leden van Knockout 51 zijn gearresteerd. Tot de arrestanten behoort ook Stanley Röske, ooit één van de leiders van Combat 18.

Atomwaffen Division (AWD) vestigde de afgelopen jaren nogal wat aandacht op zich. De groep is goed georganiseerd en zéér militant. In de VS wordt de AWD ervan verdacht tenminste vijf politieke moorden te hebben gepleegd.

Atomwaffen Division is sterk beïnvloed door het gedachtengoed van de Amerikaanse nazi James Mason. Mason heeft geen enkel vertrouwen in politieke organisaties, hij hoopt de (Amerikaanse) democratie met behulp van terroristische acties op de knieën te dwingen. Op de ruïnes moet dan een nieuw nazirijk verrijzen. Mason lag er wegens zijn steun voor Charles Manson een tijdje uit in nazikringen, maar inmiddels is weer helemaal terug.

Mason heeft de Amerikaanse afdeling van Atomwaffen Division vorig jaar ontbonden, maar dat was vermoedelijk vooral bedoeld om justitie op het verkeerde been te zetten.

