Netanyahu wil de vrije hand houden in Gaza, UNRWA heeft het breekpunt bereikt

Netanyahu heeft eindelijk zijn plan voor Gaza bekendgemaakt. Tot nu toe hield hij zich bij de doelen voor de korte termijn: Hamas vernietigen, de gijzelaars vrij krijgen en zorgen dat Gaza nooit meer Israel zou kunnen bedreigen. Donderdagavond publiceerde hij echter zijn plan voor de lange termijn. Er komt een bufferzone en hij wil de vrije hand houden voor de militairen en om de smokkel via Egypte te stoppen. Maar er komt een civiel bestuur dat bestaat uit mensen met managementservaring die betaald worden door landen zonder banden met het terrorisme. De wederopbouw van Gaza kan pas weer als het gedemilitariseerd is en gederadicaliseerd, wat zal worden betaald door landen die Israel heeft uitgekozen. Het geheel wordt uitgevoerd in samenwerking met de USA. Israel verwerpt welk dictaat dan ook voor een finale status-regeling met de Palestijnen.

Op dezelfde dag dat Netanyahu zijn plan ontvouwde verklaarde Philippe Lazzarini, de chef van UNRWA, dat voor zijn organisatie het breekpunt is bereikt. In een brief aan de president van de VN-Assemblee schreef hij dat in vier maanden meer kinderen, meer journalisten, meer leden van de medische staf en meer leden van de VN zijn gedood dan waar ook ter wereld in een conflict. Bovendien is Israel hard bezig om pogingen UNRWA op te heffen met regelmatige oproepen om te stoppen met UNRWA en door het staken van betalingen door de donorlanden. Hij verklaarde dat hij nog steeds wacht op de medewerking van Israel aan het door de VN ingestelde onderzoek naar de 12 stafleden van UNRWA die volgens Israel meegedaan hebben aan de inval van 7 oktober. Ook verklaarde hij dat UNRWA als hulporganisatie voor het onderzoek van meldingen van ondergrondse gangen afhankelijk is van onderzoek door de gaststaten, bij gebrek aan een eigen politie of inlichtingendienst. Desondanks meldde Lazzarini dat de Israelische Landautoriteit heeft gezegd dat UNRWA zijn trainingscentrum in Qalandia (Jeruzalem) moet verlaten en 4,5 miljoen dollar huur moet betalen (hoewel het gebouw destijds door Jordanië ter beschikking was gesteld), dat een onderburgemeester van Jeruzalem stappen heeft genomen om UNRWA uit zijn hoofdkwartier in Oost-Jeruzalem te verbannen, dat de Israelische minister van Financiën het belastingvoordeel van UNRWA heeft ingetrokken, en dat een bank een rekening van UNRWA heeft geblokkeerd. Daarbij komt dat Israel alle zendingen van hulpgoederen voor UNRWA tegenhoudt en dat UNRWA stafleden – ook die in Gaza – nog slechts visa krijgen die één of twee maanden geldig zijn.

Toevallig riepen op dezelfde dag zeven Israelische NGO’s de donorlanden van UNRWA op hun betalingen te hervatten, omdat de organisatie anders in maart in ernstige problemen raakt. De zeven zeggen dat de beschuldiging dat 12 UNRWA leden aan de invasie hebben deelgenomen weliswaar ernstig zijn, maar niet ernstig genoeg om de hele organisatie stop te zetten. De oproep was afkomstig van B’tselem. Physicians for Human Rights, Breaking the Silence, Ir Amim, Gisha, Machsom Watch en Fighters for Peace.

De Secretaris-generaal van Artsen zonder Grenzen, Lockyear, haalde intussen voor de VN-Veiligheidsraad uit naar de herhaalde veto’s van de VS in deze oorlog. ”Gedurende 138 dagen hebben we de vernietiging gadegeslagen van een systeem van gezondheidszorg dat we tientallen jaren hebben gesteund. We hebben onze patiënten en collega’s gedood en verminkt zien worden. Deze situatie is de uitkomst van een oorlog die Israel voert tegen de hele bevolking van Gaza, een oorlog van collectief straffen, een oorlog zonder regels, een oorlog ten koste van alles.” Lockyear zei geschokt te zijn door de onwil van de VS om met een onmiddellijk staakt-het-vuren een einde aan de oorlog te maken. Hij voegde eraan toe dat het intussen al zo erg is dat kinderen van net vijf jaar zeggen dat ze liever doodgaan dan de ellende van deze oorlog te moeten meemaken.

Intussen hebben Israelische aanvallen in de afgelopen 24 uur weer meer dan 100 slachtoffers gemaakt. Het dodental nadert nu de 30.000 met 29.514 doden (plus enkele duizenden vermisten), er zijn 69.616 gewonden. Daaronder was een huis in Deir al-Balah waarbij 24 doden vielen, en een aantal andere huizen en tenten waarbij 40 doden waren te betreuren. Ook het staflid van de Rode Halve Maan Fayez As’ad Muammar viel met zijn vrouw en kinderen ten prooi aan een luchtaanval, evenals de arts van het Nasser-ziekenhuis Oweisat, en Mohammed Yaghi, de 130ste journalist die werd gedood. Zeven mensen vanuit Noord-Gaza die probeerden naar het zuiden te gaan werden het slachtoffer van sluipschutters.

In Jenin op de Westoever werd met een luchtaanval op een auto de 17-jarige Saeed Jawarat gedood net als Yasser Hanoun, die een lid was van de Islamitische Jihad. Ook overleed een 10de gevangene in een Israelische gevangenis. De man bleef onbekend, er werd alleen bekendgemaakt dat hij een recente gevangene uit Gaza was. Er zijn nu op de Westoever meer dan 400 doden gevallen sinds 7 oktober. Een dag eerder werd een 26-jarige kolonist uit de nederzetting Ma’ale Adumim doodgeschoten door schutters die op auto’s schoten die in een file stonden. Er viel ook een aantal gewonden. De twee schutters werden gedood, een derde man raakte gewond. Minister Bezalel Smotrich maakte als reactie bekend dat er plannen worden gemaakt voor 3.000 extra huizen in nederzettingen.

– Uitgelichte afbeelding: By Matty STERN / U.S. Embassy Jerusalem – This file has been extracted from another file, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106635210