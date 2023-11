Netanyahu: Israel blijft voor onbepaalde tijd verantwoordelijk voor Gaza’s veiligheid

Netanyahu heeft gezegd dat Israel de verantwoordelijkheid zal hebben voor de veiligheid in Gaza als het zijn agressie heeft gestopt. In een interview met ABC-tv zei hij: ”Ik denk dat Israel voor onbepaalde tijd verantwoordelijk zal zijn voor de veiligheid. We hebben gezien wat er gebeurt als we die… verantwoordelijkheid niet hebben, we hadden een uitbarsting van terreur van Hamas op een schaal die we niet voor mogelijk hadden gehouden.” Het is onduidelijk of Netanyahu bedoelt dat Israel ook weer Gaza zal moeten gaan bezetten. Er doen daarover meerdere scenario’s de ronde, waaronder het overdragen aan de Palestijnse Autoriteit, alhoewel sommigen denken dat de PA daarvoor niet ”stabiel” genoeg is. Het zal waarschijnlijk een soort Westoever-regime worden, met checkpoints en regelmatige razzia’s waarbij burgers worden afgeschoten.

Intussen is de Israelische aanval een maand oud en nog lang niet gestopt. Ruim 10.000 doden en in de afgelopen uren opnieuw 250 aanvallen. Het was meer van hetzelfde. Onder meer journalist Mohammed Abu Hasera, een correspondent van het perbureau Wafa, werd gedood in Rafah met 48 leden van zijn familie. Een andere journalist, Mohammed Hamouda raakte een dag of wat eerder gewond in een aanval waarbij zijn vrouw een oog verloor en zijn zoon een been. Israel zei dat het Rantisi-kinderziekenhuis in het westen van Gaza-stad (waar ze eerder al vijf kinderen dodelijk troffen bij een bombardement) moest worden ontruimd, want ze wilden het bombarderen. Ziekenhuispersoneel zei dat het niet kon. Intussen becijferde Israel dat er nu ongeveer 30.000 ton explosieven op Gaza is uitgestrooid. De helft van alle huizen is vernietigd of kapot. Het grootste deel van de wereld zegt ”Genoeg is genoeg”, maar Israel wil meer – eerst moeten de gijzelaars vrij. Pure waanzin, want er worden vooral burgers van Gaza vermoord, en een derde daarvan is kind. Negen landen hebben hun ambassadeurs teruggehaald, te weten Zuid-Afrika, Bahrein, Jordanië, Turkije, Tsjaad, Chili, Honduras en Colombia, terwijl Bolivia zijn relaties met Israel verbrak.

Op de Westoever was het ook weer raakt. Vier mensen in een auto werden in Tulkarem bij een inval doodgeschoten, een 19-jarige jongen in Beit Anan ten noordwesten van Jeruzalem, een 24-jarige in Hebron (twee ernstig gewonden) en een 18-jarige in Bethlehem. Tezamen met vier mensen die de afgelopen dagen in Israelische gevangenschap zijn overleden waren het er 11. Het totaal klimt daarmee sinds 7 oktober naar 164. Ook werden weer tenminste 56 mensen lukraak gearresteerd. In Tulkarem werden ook de wegen weer gebulldozerd.

– Uitgelichte afbeelding: Door Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138773940