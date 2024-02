Netanyahu blijft zich vanzelfsprekend verzetten tegen een Palestijnse staat

Israel zal niet accepteren dat het wordt geprest om een Palestijnse staat te accepteren. Dat heeft premier Netanyahu vrijdag gezegd naar aanleiding van een bericht in de Washington Post dat de VS met anderen een plan aan het uitwerken is om een Palestijnse staat mogelijk te maken. ”Israel verwerpt categorisch internationale dictaten betreffende een permanente regeling met de Palestijnen,” aldus Netanyahu na een telefoongesprek met president Biden. ”Israel zal zich blijven verzetten tegen een eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat.”

Volgens Netanyahu zou de erkenning van een Palestijnse staat een ”geweldige beloning” zijn voor de inval die Hamas op 7 oktober in Israel had gepleegd. Volgens hem kan zo’n regeling alleen tot stand komen in rechtstreekse besprekingen tussen de twee zijden. Netanyahu reageerde op een bericht in de Washington Post dat de VS samen met Egypte, Jordanië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië een plan voor de regio aan het uitwerken was, waarin een plan was begrepen voor het vestigen van een Palestijnse staat.

Het telefoongesprek met president Biden vond plaats tegen de achtergrond van toegenomen Israelische aanvallen op Rafah. Biden deed een beroep op Netanyahu om geen aanval uit te voeren zonder een werkbaar plan om de bevolking te evacueren. Een ander feit was dat Israel intussen het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis was binnengevallen. De elektriciteit werd uitgeschakeld met als gevolg dat tenminste vijf patiënten overleden doordat ze geen zuurstof meer kregen. Ook dialyse-patiënten zagen hun behandeling afgebroken en twee vrouwen bevielen in middeleeuwse omstandigheden. Alle patiënten moesten het gebouw verlaten en dromden deels samen in het oude gebouw van het ziekenhuis, terwijl ook een nieuwe uittocht plaatsvond richting het zuiden. Het was een herhaling van eerdere invallen in ziekenhuizen, waarbij Israel verklaarde wapens te hebben gevonden en tenminste 20 arrestaties verrichtte onder het personeel en patiënten. Ook beweert Israel dat er lichamen van gijzelaars in het ziekenhuis zouden worden bewaard.

Israel voerde de afgelopen 24 uur 10 slachtpartijen uit (soms temidden van tenten in Rafah en ook op twee huizen), waarbij 112 slachtoffers vielen en 157 gewonden. Het dodental steeg naar 28.775 en 68.552 gewonden, terwijl enkele duizenden nog onder het puin liggen. Het aantal journalisten dat omkwam steeg naar 130, nadat de dood bekend werd van Ziad Abu Zayed en Nasser Mamdouh bij een bombardement van Nuseibah. Een lid van de staf van Artsen zonder Grenzen wordt vermist en twee artsen van het Amal-ziekenhuis die een week geleden werden gearresteerd zijn vrijgelaten. terwijl zeven anderen nog vastzitten.

Israel verloor weer twee man in de strijd, er zijn nu 235 militairen omgekomen sinds 7 oktober. Onderwijl beklaagde Libanon zich bij de Veiligheidsraad voor een Israelisch bombardement op Nabatiyeh waarbij kinderen het leven verloren alsmede drie strijders van Hezbollah. Het was een Israelische luchtaanval dieper het binnenland in, als antwoord op een aanval met raketten waarbij onder meer in Kiryat Shemonah een huis werd beschadigd. Eerder werd een 20-jarige vrouwelijke Israelische soldaat gedood en een kazerne beschadigd. Israel reageerde daarop met het doden van een vrouw en haar twee kinderen. De strijd gaat over en weer, Hezbollah heeft daarbij 170 man verloren, Israel 10.

Op de Westoever brandden in de vroeg ochtend een huis, een auto en twee dierenverblijven af in de plaats Kisan (provincie Bethlehem). Alles was aangestoken door kolonisten uit de onlangs in de nabijheid opgerichte ”wilde” nederzetting Ma’ale Amos. In zuidelijk Israel niet ver van Kiryat Malachi (op de hoogte van Ashdod) vond vrijdag een aanslag plaats waarbij twee doden vielen, en twee ernstig gewonden. De aanvaller, Fadi Jamjoun uit het vluchtelingenkamp Shu’afat bij Jeruzalem, werd doodgeschoten door een voorbijganger.

-Uitgelichte afbeelding: By Yairfridman2003 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=143665649