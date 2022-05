Nepkrakers moeten pand in Hebron ontruimen

Om te illustreren dat kraken niet altijd is wat het moet lijken liep dit filmpje rond in de publiciteit afgelopen vrijdag

Happening now: Israeli settlers occupied a new Palestinian building in Hebron. We are losing our city in Hebron. pic.twitter.com/BpCr8NALpp — Issa Amro عيسى عمرو 🇵🇸 (@Issaamro) May 13, 2022

Het mag bijzonder heten dat de toch al niet overtuigend dakloos uitziende pandbestormers door de Israelische politie te verstaan is gegeven dat ze zich dienen te verwijderen. Zij traden op namens Harhivi Makom Ohalech, een organisatie die beweert het nieuwe pand gekocht te hebben. De Palestijnse man Mohammed Ja’abari uit al-Quds stelt evenwel dat hij de eigenaar van het pand is. Er is geen bewijs dat de “kolonisten”-organisatie het daadwerkelijk gekocht heeft.

Overigens kan het nu wel jaren duren voordat de wettige eigenaar alsnog over het pand kan beschikken, want Palestijns zelfbestuur bestaat niet.

– Bron: Haaretz

