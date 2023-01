Neonazi White Lives Matter: “geen vrijheid voor de homo’s, geen vrijheid voor de Joden”

Er schijnen nog steeds mensen te zijn die denken dat de aanhang van FVD en PVV écht geïnteresseerd is in democratie en vrijheid, Spoiler: dat is men niet. Hier ene ‘Derpman’ van WLM aan het woord: “geen vrijheid voor de homo’s, geen vrijheid voor de Joden, geen vrijheid voor de communisten, die krijgen allemaal geen vrijheid. Alleen wij krijgen vrijheid”.

Democratie onder vuur. Derpman – de man die de racistische, fascistische en de #14words projecties op de #Erasmusbrug claimt – “Eén goede fascist is duizend of honderdduizend wappies waard” pic.twitter.com/EY8JZrcmwv — dr. Marina (@mmeeuw) January 9, 2023