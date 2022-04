Neonazi Tommy Robinson opgepakt in Mexico

Another one bites the dust. De Britse neonazi Tommy Robinson (echte naam: Stephen Yaxley-Lennon) is zaterdag bij aankomst op het vliegveld van Cancun in Mexico opgepakt. Hij wordt het land uitgezet.

Robinson is mede-oprichter van de English Defense Leaugue( EDL), een gewelddadige anti-islam beweging, waar vooral fascistische straatvechters en voetbalhooligans zich toe aangetrokken voelden.

Robinson zélf heeft een strafblad langer dan mijn arm, o.a. wegens fraude en mishandeling. In extreemrechtse kringen heeft dat hem er uiteraard alleen maar populairder op gemaakt.

Robinsoin wilde naar eigen zeggen met zijn drie kinderen op vakantie in Mexico, maar in Mexico zitten ze dus blijkbaar niet op nazitoeristen te wachten. Tommy werd gescheiden van zijn kinderen en verdween achter de tralies. De kinderen logeren nu bij een vriend van Robinson en worden vandaag of morgen opgepikt door hun moeder.

Opmerkelijk dat Robinson het zich kan veroorloven naar Mexico te vliegen om daar uitgebreid vakantie te vieren. Vorig jaar liet Robinson zich nog failliet verklaren. Destijds werd al vermoed dat de Britse fascist op die manier probeerde zijn vele schuldeisers voor de gek te houden. Zijn geld zou hij uit voorzorg elders hebben gestald. Dat vermoeden lijkt nu wel een zekerheidje.

