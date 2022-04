Nederlandse neonazis ook onderdeel van opgerold Duits neonazi netwerk

Woensdag werd in Nederland ook uitgebreid bericht dat in Duitsland een groot neonazi netwerk was opgerold. Er werd echter niet bij vermeld dat ook Nederlandse neonazi’s onderdeel waren van deze groepen.

Duitse justitie maakte dinsdag bekend dat een groot neonazinetwerk was opgepakt, waaronder leden van Atomwaffen Division groep of in ieder geval een groep geïnspireerd door Atomwaffen Division. De pseudoniemen die Der Spiegel noemt in hun artikel komen echter ook voor in chatgesprekken van de neonazigroep Feuerkrieg Division gelekt door antifascisten op de website van Unicorn Riot.De namen “Jus-ad-bellum” en “Heydrich” zijn ook te zien op chatgesprekken met een Nederlander die schuilgaat achter het alias “Witjoekel”.

Later stelt “Witjoekel” voor om een actie op te zetten nadat een Engels lid van hun groep is opgepakt.

De actie van Witjoekel wordt doorgezet, een poster waarop een Britse politiechef met de dood wordt bedreigd wordt verspreidt en krijgt ook in media aandacht. Het Duitse lid Fabian oftewel “Heydrich” is al in 2020 opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag. Deze week werd ook “Jus-ad-bellum” opgepakt, de 26 jarige Chris Marvin C, een onderofficier van het Duitse leger bij een munitiedepot.

Feuerkrieg Division werd opgericht door een Nederlander en later lang geleid door een 13-jarige neonazi uit Estland. Toen deze jongen werd opgepakt werd het leiderschap overgenomen door een in Nederland woonachtige neonazi. In Litouwen is een lid hiervan opgepakt voor een aanslag op een synagoge en in de VS voor een plan om brand te stichten bij een synagoge. In Nederland werden vorig jaar ook 2 leden van deze groep veroordeeld, die ook lid waren van een andere Neonazigroep, The Base.

Een andere neonazi die deze week werd opgepakt is Leon R. van de neonazi straatvechtersgroep Knockout 51, die ook contact had met Atomwaffen Division. Vreemd genoeg is hij een van de getuigen tegen de antifascist Lina E, die al sinds 2020 vastzit. Voor meer info over deze dubieuze zaak hier.